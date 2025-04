La Champions decide la sede de la Final Four: Atenas espera la confirmación

«Vamos a ir a la cancha de uno de los cuartofinalistas». La frase es del CEO de la Basketball Champions League, Patrick Comninos, y ... hace referencia a la elección de la sede de la Final Four, en la que espera estar el Unicaja si elimina al Pallacanestro Reggiana en la serie de cuartos de final que comienza el próximo martes.

Ajustándose a las palabras del dirigente griego, Atenas es la ciudad en la que se resolverá el torneo que decide al campeón de la Champions, como ya indicó SUR la pasada semana. De entre los ocho equipos clasificados para cuartos, el AEK es el que mostró su deseo de ejercer como anfitrión. Sin embargo, no está claro que el conjunto griego quiera hacerse cargo de la Final Four (8 al 12 de mayo) si no se clasifica, algo que el propio Comninos reconoció en declaraciones a 'El día de Tenerife': «Creo que necesitamos tener conversaciones más profundas para entender quién realmente quiere ser anfitrión y bajo qué condiciones, y si está dispuesto a serlo independientemente de si se clasifica o no. Necesitamos tener una idea clara. Pero, desde nuestra perspectiva, queremos un compromiso lo antes posible, ya que entendemos que los equipos y la afición necesitan comenzar a planificar y queremos apoyarlos en ello, ya que, en definitiva, este es un evento que organizamos para los equipos y la afición», dijo. En el AEK sólo están a la espera de que la FIBA les comunique la decisión de forma oficial, según indicaron a SUR fuentes del club griego tras una consulta esta semana.

Si no es Atenas, la alternativa de la FIBA sólo sería Murcia, aunque el UCAM no se haya clasificado. Precisamente, los responsables de eventos de este organismo visitaron la ciudad española hace dos semanas y se mostraron encantados con el pabellón y la capacidad hotelera que cubriría las necesidades. Ahora bien, la opción de Murcia depende de que el Gobierno regional y el Ayuntamiento local accedan a abonar el canon exigido, que es de 750.000 euros. Al parecer hay prevista una reunión antes de que acabe la semana para abordar este asunto, pero no está claro que salga adelante. El Gobierno autonómico lo contempla, pero no el ayuntamiento no lo tiene tan claro tras la eliminación del UCAM.

Como es sabido, el Murcia se ha quedado fuera de los cuartos de final, pero desde las administraciones se considera que con la llegada de aficionados españoles (Unicaja y Tenerife) o Turcos (Galatasaray), se lograría llenar el pabellón y recuperar la inversión realizada.

El Unicaja apuesta por la ciudad española por cuestiones obvias. Por un lado, la proximidad con Málaga permitiría un desplazamiento masivo de aficionados, especialmente si se alcanza la final. Además, no conviene perder de vista que la celebración del torneo en Atenas, tendría un gran condicionante 'ambiental', pues si el equipo malagueño se clasifica para la Final Four, se cruzará con el AEK en semifinales con todo el público del Sunel Arena en contra. Hay que recordar que el pabellón olímpico de la capital griega, el OAKA, no está disponible para esas fechas y el torneo se jugaría en la pista del posible rival del Unicaja, que ya ejerció de anfitrión en 2018. Esta cancha del AEK se encuentra a las afueras de Atenas, sin ningún núcleo urbano relevante cerca y a media hora del centro de la capital.