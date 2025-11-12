Castañeda tampoco hace méritos en Turquía

Xavier Castañeda se ha convertido en el nombre propio en la actualidad del Unicaja en las últimas semanas. El pobre rendimiento que está ofreciendo hasta ... el momento hace que el club le esté buscando un sustituto. El hecho de que su situación haya coincidido con la grave lesión de David Kravish ha complicado mucho su salida, tanto en términos deportivos como económicos.

Así que cada partido que llega es una oportunidad y a la vez un examen para el base estadounidense con pasaporte bosnio. En Mersin dejó escapar ocasión excelente para reivindicarse, pero la realidad es que ya parece fuera de los planes de su entrenador, Ibon Navarro. El vasco no lo utilizó hasta el minuto 33 y eso que el equipo fue ganando durante casi todo el partido por más de 20 puntos. Eran los 'minutos de la basura', con todo decidido, pero ni ahí respondió Castañeda, que acabó con valoración negativa (-1).

En su primera acción recuperó un balón y asistió a Tyson Pérez y luego volvió a dar un buen pase, pero nada más. Acto seguido intentó una penetración y recibió un tapón, en la siguiente se estrelló contra su defensor y cometió pasos. Instantes después falló un triple cuando estaba sólo en una esquina.

Tras pasar todo el partido en el banquillo, el estadounidense salió, como es lógico, muy frío y se le notó. No le dio tiempo para más y ahora habrá que esperar acontecimientos. El Unicaja esperará para buscarle una salida en cuanto elija a su recambio. En los últimos días ha preguntado por varios jugadores, alguno con pasaporte que ahora milita en otro equipo de la Liga Endesa. La entidad cajista tiene disponible una plaza de extracomunitario que quizá decida emplear en la contratación de un pívot por le lesionado Kravish, donde el mercado es mucho más reducido.