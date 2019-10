Casimiro: «Las corrientes de opinión se pueden cambiar haciendo nuestro trabajo» El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, analizó hoy el encuentro de mañana ante Buducnost. El entrenador dice que el equipo, que este miércoles recibe al Buducnost en la Eurocup, todavía necesita tiempo para acoplarse JUAN CALDERÓN Martes, 1 octubre 2019, 13:48

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, analizó esta mañana el estreno de su equipo en la Eurocup. El cuadro cajista recibe este miércoles al Buducnost a partir de las 20.45 horas después de haber perdido los dos primeros encuentros liguero. Para el choque ante el equipo de Montenegro, el técnico no podrá contar con el francés Toupane. Casimiro reiteró a lo largo de su rueda de prensa que el equipo está todavía en fase de acoplamiento, un proceso que según dijo todavía llevará un tiempo, aunque es consciente de que es necesario conseguir buenos resultados.

«Es una oportunidad para hacer nuestro trabajo. Es en lo que estoy centrando,en seguir desarrollando lo que es el equipo. Tenemos una oportunidad para hacer mejor las cosas. hacerlo mejor en defensa, en ataque en sincronizarnos en ver cuándo debemos pasarnos la bola y ocupar los espacios. La victoria no está en un segundo plano. Las victorias son consecuencias de un buen trabajo. Primero es esto y como consecuencia, las victorias Tenemos buena actitud, estamos implicados, pero necesitamos un tiempo«, dijo sobre la actitud con la que el equipo encara el choque de mañana.

Sobre las impresiones negativas que está causando el equipo entre los aficionados en estos primeros encuentros, el técnico del Unicaja recordó lo que sucedió la temporada pasada y señaló a la prensa. «Son cosas vuestras. Ya los transmitisteis en la pretemporada del año pasado, luego el equipo empezó bien. Entiendo que la gente nos quiere ver ganar ganar. Nosotros tenemos que estar centrados en eso y en desarrollar el equipo. Hay que implicarse en tener la misma idea y ponerlo todo en práctica en el partido. El resto vendrá como consecuencia de... La corriente de opinión se puede cambiar haciendo nuestro trabajo. Queremos ganar, pero estamos en deporte profesional y el resultadismo está ahí. Podíamos haber jugado como lo hicimos y ganar, pues sí, pero no fue así. Tenemos que centrarnos en el trabajo para no desviarnos. El resultadismo está ahí y como profesionales tenemos que ganar«, insistió.

Al preparador manchego se le cuestionó sobre el problema en el rebote que el equipo ha mostrado tanto en la pretemporada como en los dos primeros partidos de Liga y dio su versión sobre lo que está pasando. «El rebote es también estrategia, saber dónde estoy situado, bloquear el rebote y tener ambición por quererlo coger. Es un poco de todo, evidentemente no estamos dominan do el rebote y nos falla todo un poco. La labor del entrenador es muy importante, si esto no fuese así no servirían las pretemporadas. Los entrenadores necesitan tiempo para sincronizar el trabajo del equipo. Los equipos que llevan tiempo haciendo estas cosas, están mejor ahora. Los otros necesitamos tiempo para transmitir en la competición para hacer lo que estamos trabajando en los entrenamientos. La clave del rebote es complicado explicarlo. Si tenemos claras las posiciones defensivas no tienes que pensar dónde estás para ir por el rebote. Si no lo tienes claro, te paraliza para la siguiente acción. Cuando estos automatismos estén claros, mejoraremos en el rebote. Percibo más ansiedad en ataque. En defensa es una cuestión de aprender cosas. Tenemos actitud y ganas de mostrarnos, pero nos precipitamos y la toma de decisión poco regulada«, dijo.

El técnico no quiso marcarse un objetivo en la Eurocup, más allá de la clasificación y de que el equipo mejore en sus prestaciones, aunque reconoció que el premio de esta temporada es mayor. «El objetivo es final y estamos comenzando. Para acabar en ese objetivo hay que dar el primer paso. Tenemos que preocuparnos de nosotros mismos, teniendo en cuenta al rival. Cuando tengamos nuestras cosas claras, todo será más fácil. Ahora mismo hay que sentirse bien y saber que la Eurocup, otros años, pero esté todavía más, te da la opción de crecer y llegar a la Euroliga. Siendo finalista estarás en la Euroliga. El primer objetivo es estar bien mañana y tener presente el día a día. Si tienes presencia puedes llegar a los objetivos finales, más si no haces bien el trabajo. Hay que estar presentes en cada posesión. El equipo necesita conocerse y saber cómo juega cada uno. No pienso más allá del trabajo diario«, insistió una vez más.

Como se puede comprobar, no fue una comparecencia en la que se habló mucho del Buducnost, casi al final se le cuestionó por el conjunto de Montenegro. «Es un equipo en construcción, que mantiene jugadores con proyección del año pasado. Ha sumado buenos jugadores que conocemos. Ilic, Nikolic, Hassan, que tienen movilidad, que intercambian posiciones y sólo tienen un cinco puro. Es un equipo que tácticamente nos viene bien para trabajar nuestros conocimientos de la defensa que queremos hacer«, resumió.

Por último, Casimiro realizó un análisis global de la competición destacando la pujanza de los equipos italianos y elogió la promoción que se está haciendo del torneo desde la Euroliga. «El Top-16 es importante, pero primero la clasificación, también el factor cancha. El año anterior por dos veces revertimos el factor campo, en la Eurocup y en la Liga, pero no rematamos. La competición es larga y debemos empezar por ser sólidos y afrontar el camino que tenemos por delante. Me llaman la atención los equipos italianos y los franceses que han vuelto a apostar por esta competición, los rusos con sus presupuestos. La Euroliga está fortaleciendo cada vez más la Eurocup, con esos ascensos y cada vez es más fuerte y atractiva. Tenemos un gran despliegue televisivo. Creo que se están haciendo bien las cosas«, finalizó.