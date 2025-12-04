El Carpena pierde público, pero no rentabilidad

La Liga Endesa ha cubierto el primer tramo de la temporada. Han sido dos meses que permiten ir intuyendo los equipos que estarán en la ... próxima Copa del Rey y también cómo se han comportado los aficionados en lo que a asistencia de público se refiere. En el caso del Unicaja, comenzó la temporada como 'el rival a batir' en las gradas después de dos campañas en las que el Palacio de los Deportes ha sido la cancha que más públicó congregó, pero ya no es así.

La entrada en escena del fantástico Roig Arena ha fulminado todos los registros de la Liga ACB, y ahora es la cancha que más público congrega. A la pista del conjunto naranja han acudido 62.908 personas en los cinco encuentros que ha disputado como local, lo que arroja una media de 12.581 espectadores. El mejor dato fue en el estreno contra el Barcelona, con 14.818, que estableció un nuevo récord en el partido inaugural de la ACB, superando en más de 2.000 personas el anterior récord del Bizkaia Arena (2006).

En el caso del Unicaja, los datos son peores que en los dos primeros meses de la campaña pasada, sin que haya registrado ningún lleno. El equipo malagueño ha jugado cuatro partidos como local (Bilbao, Barcelona, Girona y Manresa), con un total de 37.389 personas, lo que ofrece una media de 9.389. Hay que recordar que el club fijó un tope de 9.000 abonados, por lo que pone a la venta unas 1.700 entradas en cada encuentro. La campaña pasada, con un calendario muy parecido (Girona, Lleida, Barcelona y Tenerife), el dato fue mejor: 41.228 espectadores, 10.037 de media y dos llenos ante el Girona y el Barça.

El Carpena y el Buesa Arena tienen casi la misma asistencia media esta temporada, pese a la irregular trayectoria del equipo vasco

Para entender este descenso de público hay que tener en cuenta dos factores. En primer lugar, el aumento del precio de las entradas anunciado el pasado verano y, por otro, el hecho de que un porcentaje de los abonados no van a los partidos, algo se multiplica en los encuentros de la Basketball Champions League. El club siempre insiste en que los socios que no puedan acudir tienen la opción de revender su entrada, pero no siempre lo hacen. Esa disminución de público de casi 1.000 espectadores no ha tenido un impacto económico; pues al ser los precios más elevados, la recaudación es mayor, ya que al parecer se están vendiendo casi las mismas localidades que la campaña anterior.

Esos 1.000 espectadores menos que registra el Carpena por partido hacen que otras canchas de la ACB estén cerca de los datos del Unicaja. La que más, la del Baskonia, que en tres encuentros (Madrid, Tenerife y Bilbao) tiene una asistencia media de 9.366. A los encuentros de Burgos van 8.860 personas por partido, mientras que los del Surne Bilbao tienen una media de 8.351. Como es lógico la aferta lúdica de cada ciudad y el rendimiento de los equipos afecta a estos datos. El Unicaja ha estado algo más irregular hasta ahora y eso ha podido influir, aunque el Burgos rompe esta norma, pues sólo ganó un encuentro y está en puesto de descenso.

El club cajista acabará el año con un calendario interesante y con buenos horarios para los aficionados (Burgos, Baskonia y Joventut), lo que unido a las fiestas navideñas permitirá mejorar los buenos registros actuales.