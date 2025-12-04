Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El fondo del pabellón en el que está la banda de Los Mihitas. Ñito Salas

El Carpena pierde público, pero no rentabilidad

La asistencia a los partidos del Unicaja desciende en unos 1.000 espectadores respecto a la campaña pasada

Juan Calderón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:28

La Liga Endesa ha cubierto el primer tramo de la temporada. Han sido dos meses que permiten ir intuyendo los equipos que estarán en la ... próxima Copa del Rey y también cómo se han comportado los aficionados en lo que a asistencia de público se refiere. En el caso del Unicaja, comenzó la temporada como 'el rival a batir' en las gradas después de dos campañas en las que el Palacio de los Deportes ha sido la cancha que más públicó congregó, pero ya no es así.

