El Carpena, un fortín en Europa

Nacho Carmona Málaga Martes, 8 de abril 2025, 00:50 Comenta Compartir

El rendimiento del Unicaja ha ido in crescendo en estas cuatro temporadas. Cayó en cuartos en su primer año como equipo de la competición FIBA, ... se despidió en la Final Four la siguiente campaña y tocó el cielo la pasada temporada. Este curso ha superado con creces la primera fase y el 'Top 16' y sólo ha caído en un encuentro, ante el Galatasaray en Estambul. Ahora, turno para la ronda de cuartos de final, en la que se medirá a la Reggiana italiana en una serie al mejor de tres partidos, con un puesto en la Final Four en juego. El Unicaja, con el factor cancha a favor por su condición de líder de grupo, estará avalado por la imponente racha que ostenta en partidos de la competición continental: lleva casi dos años y medio invicto como local.

La última vez que cayó en su casa fue ante el Dinamo de Sassari, en la fase de grupos de su segunda temporada, la 2022-23. Fue el 20 de diciembre de 2022, en un partido de baja tensión, con el pase al 'Top 16' como primero de grupo ya sellado. Eso sí, un matiz: en esta estadística no se cuenta la Final Four de esa temporada, que se disputó en el Martín Carpena, al considerarse un torneo 'aparte' en el que, en ese caso, hizo de anfitrión. El club, que tampoco logró avanzar en la Copa del Rey de 2024, disputada en ese mismo pabellón, parece envuelto en una especie de maldición cuando hace de anfitrión en un torneo corto. El club, desde que tomó la decisión de abandonar la Eurocup para jugar la Champions, allá por junio de 2021, tras una reunión de su consejo de administración en la que se tomó la decisión de forma unánime, ha jugado 56 partidos en cuatro temporadas con un exitoso balance de 43 triunfos y 13 derrotas, de las cuales casi la mitad (6) fueron en la primera temporada, con Casimiro en el banquillo y antes de que desembarcara en la Costa del Sol este bloque ganador. Fue una temporada con algunas dificultades para el equipo malagueño. Los datos como local (sin contar la Final Four) son demoledores: de esas 13 derrotas en cuatro años, sólo tres han sido en casa. Dos en la 2021-22 y una en la 2022-23. El Unicaja sustenta su éxito en la competición FIBA, principalmente, en su buen hacer como en su casa. Ante la Reggiana tendrá dos oportunidades en Málaga, el partido que abre la serie y el tercero, en caso de que sea necesario desempatar la eliminatoria. El ambiente del Martín Carpena, uno de los mejores de la ACB y de la Champions, unido al 'plus' que los aficionados dan al equipo, como ha verbalizado Ibon Navarro en infinidad de ocasiones, hacen del Unicaja un equipo más peligroso si cabe en su feudo.

Temas

Champions League