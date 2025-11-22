Cariñoso homenaje a Carlos Cabezas en el MAMBA

Carlos Cabezas ha tenido dos grandes equipos en su vida. Uno fue el Unicaja y el otro fue el UCAM Murcia. Aprovechando la celebración del ... MAMBA, torneo para veteranos en Murcia, el exjugador malagueño recibió un cariñoso homenaje.

Cabezas formó parte de un combinado de exjugadores de distintas edades del Unicaja que se enfrentó a dos equipos murcianos. Lo llamativo del homenaje es que el base internacional campeón del mundo tuvo la oportunidad de jugar unos minutos con su padre, que también compite en el torneo, en su caso con el equipo de +60.

En este MAMBA para veteranos también participa el equipo de femenino del Unicaja, que ganó sus dos encuentros, además de otros conjuntos de la provincia como el Salliver Fuengirola y el PASEK.