Los campeones de la Intercontinental regresan a casa

El Unicaja ya está en Málaga, su casa. Aterrizaron poco antes del mediodía, tras un viaje de 20 horas, desde Singapur y hasta la Costa ... del Sol, con una escala en Estambul. Y lo más importante: con un título más en sus vitrinas. El equipo revalidó su corona intercontinental tras revalidar el trofeo FIBA en Singapur, por segundo año consecutivo. Decenas de aficionados brindaron una cálida bienvenida a los reyes de todos los continentes, con Los Mihitas y sus instrumentos liderando la fiesta. El cansancio no fue excusa para los protagonistas, que pararon a fotografiarse y a festejar, de forma breve, con los aficionados que pudieron desplazarse hasta la terminal de Llegadas.

Ahora, el equipo seguirá trabajando con la mira puesta en el siguiente título que se jugarán: la Supercopa Endesa, que se disputará este fin de semana en Málaga. Por lo menos, a diferencia del año pasado, no tendrán que afrontar otro viaje a corto plazo. La pasada campaña, menos de una semana después de volver de Singapur, tuvieron que subirse al autobús para desplazarse hasta Murcia, el escenario en el que se proclamaron supercampeones por primera vez en su historia. Esta vez defenderán el trofeo en su casa.

La plantilla tendrá un breve descanso, este martes, antes de regresar a los entrenamientos este miércoles y tratará de volver, lo antes posible, a su rutina de sueño normal, recuperando el horario español y venciendo el 'jet lag' propio de los viajes a lugares tan lejanos. En Singapur son seis horas más que en la península. Eso sí, los tres encuentros que han disputado en la Copa Intercontinental le ha servido al equipo para coger algo de ritmo competitivo cara lo que se avecina. Por ahora, sin lesionados, por lo que si nada se tuerce, los descartes para el fin de semana serán Manu Trujillo y uno de los trece que forman la primera plantilla.