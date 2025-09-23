Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alberto Díaz, con el trofeo, y el resto de jugadores a su llegada a Málaga. Migue Fernández

Los campeones de la Intercontinental regresan a casa

Decenas de aficionados brindaron a los jugadores del Unicaja una cálida bienvenida a su llegada a Málaga tras revalidar su corona en Singapur

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:42

El Unicaja ya está en Málaga, su casa. Aterrizaron poco antes del mediodía, tras un viaje de 20 horas, desde Singapur y hasta la Costa ... del Sol, con una escala en Estambul. Y lo más importante: con un título más en sus vitrinas. El equipo revalidó su corona intercontinental tras revalidar el trofeo FIBA en Singapur, por segundo año consecutivo. Decenas de aficionados brindaron una cálida bienvenida a los reyes de todos los continentes, con Los Mihitas y sus instrumentos liderando la fiesta. El cansancio no fue excusa para los protagonistas, que pararon a fotografiarse y a festejar, de forma breve, con los aficionados que pudieron desplazarse hasta la terminal de Llegadas.

