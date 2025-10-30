Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tyson Pérez rapa a Butajevas en el vestuario al término del partido contra el Oostende. UNICAJA

Butajevas paga la novatada tras su debut con el Unicaja

Cumpliendo con la tradición, el lituano fue rapado en el vestuario tras el partido

Juan Calderón

Juan Calderón

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:28

Comenta

Le pasó a Manu Trujillo y ahora lo ha sufrido Arturas Butajevas. El jugador lituano debutó el miércoles en partido oficial con el Unicaja y ... cumpliendo con la tradición del vestuario cajista, pagó la novatada.

