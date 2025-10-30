Butajevas paga la novatada tras su debut con el Unicaja

Le pasó a Manu Trujillo y ahora lo ha sufrido Arturas Butajevas. El jugador lituano debutó el miércoles en partido oficial con el Unicaja y ... cumpliendo con la tradición del vestuario cajista, pagó la novatada.

Instantes después y todavía vestido con la equipación de juego el pívot lituano fue rapado por su compañero Tyson Pérez entre las risas de sus compañeros, que le animaban a hacerle un acabado especial. El español demostró su habilidad con la maquinilla y le dejó un casco acompañado de dos mechones en la frente.

Estrenarse con el Unicaja 🤝 nuevo peinado



💈 Arturas Butajevas SE NOS HACE GRANDE, EN MAYÚSCULAS 😜



💚💜 #YoSoyDelUnicaja @basketballcl pic.twitter.com/EtNDwxjd3p — UnicajaCB (@unicajaCB) October 30, 2025

Butajevas aguantó el tipo como pudo mientras su compañero Manu Trujillo se reía al lado. El malagueño pasó por la misma experiencia cuando debutó la pasada temporada, también en un partido de la Champions. El lituano jugó de 'cinco' ante el Oostende y no desentonó en absoluto, pues jugó nueve minutos en los que logró seis puntos y capturó cuatro rebotes.