Butajevas paga la novatada tras su debut con el Unicaja
Cumpliendo con la tradición, el lituano fue rapado en el vestuario tras el partido
Jueves, 30 de octubre 2025, 11:28
Le pasó a Manu Trujillo y ahora lo ha sufrido Arturas Butajevas. El jugador lituano debutó el miércoles en partido oficial con el Unicaja y ... cumpliendo con la tradición del vestuario cajista, pagó la novatada.
Instantes después y todavía vestido con la equipación de juego el pívot lituano fue rapado por su compañero Tyson Pérez entre las risas de sus compañeros, que le animaban a hacerle un acabado especial. El español demostró su habilidad con la maquinilla y le dejó un casco acompañado de dos mechones en la frente.
Estrenarse con el Unicaja 🤝 nuevo peinado— UnicajaCB (@unicajaCB) October 30, 2025
💈 Arturas Butajevas SE NOS HACE GRANDE, EN MAYÚSCULAS 😜
💚💜 #YoSoyDelUnicaja @basketballcl pic.twitter.com/EtNDwxjd3p
Butajevas aguantó el tipo como pudo mientras su compañero Manu Trujillo se reía al lado. El malagueño pasó por la misma experiencia cuando debutó la pasada temporada, también en un partido de la Champions. El lituano jugó de 'cinco' ante el Oostende y no desentonó en absoluto, pues jugó nueve minutos en los que logró seis puntos y capturó cuatro rebotes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión