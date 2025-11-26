Butajevas y Manu Trujillo inscriben sus nombres en el cuadro de honor de la cantera

Manu Trujillo y Artūras Butajevas, jugadores del Unicaja Alhaurín de la Torre, ya forman parte de la historia de los canteranos. Ambos jugadores han visto ... hoy inscritos sus nombres en el panel de canteranos que han llegado a jugar con el primer equipo, que hay en la pista principal del Pabellón José María Martín Urbano de Los Guindos. Ambos recibieron una foto conmemorativa de su debut de manos del presidente, Antonio Jesús López Nieto

Estos dos jugadores ya se han estrenado oficialmente a las órdenes de Ibon Navarro tanto en la Basketball Champions League como en Liga Endesa y han pasado a formar parte del panel histórico de debutantes del Club.

El primero en estrenarse fue Manu Trujillo, que debutó el pasado 17 de diciembre en la victoria malagueña ante el King Szczecin (67-91). El capitán del Unicaja Alhaurín de la Torre, completó 8:54 minutos de calidad, en los que aportó 3 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia, además de forzar dos faltas personales, dejando muy buenas sensaciones en su primera aparición europea.

El 29 de octubre, llegó el turno de Artūras Butajevas, que disfrutó de 8:55 minutos en el triunfo del Unicaja frente al Filou Ostende (102-80). El ala-pívot firmó un debut notable, con 6 puntos, 4 rebotes y 7 créditos de valoración, mostrando solidez y descaro en su primera actuación con el primer equipo. Posteriormente, el lituano volvió a jugar en el Martín Carpena, esta vez en Liga Endesa, en el partido contra el Bàsquet Girona celebrado el 1 de noviembre.

Ambos jugadores recibieron este miércoles un reconocimiento especial por parte del club. El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, les hizo entrega de una foto conmemorativa de su estreno y acompañó a los dos canteranos en el momento de descubrir sus nombres en el panel de debutantes. Hay que destacar que este espacio es reservado para quienes han logrado cumplir el sueño de llegar al primer equipo desde la cantera.