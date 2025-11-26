Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Unicaja

Butajevas y Manu Trujillo inscriben sus nombres en el cuadro de honor de la cantera

El lituano y el malagueño han sido los últimos jugadores de la base en debutar con el primer equipo

SUR

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:19

Manu Trujillo y Artūras Butajevas, jugadores del Unicaja Alhaurín de la Torre, ya forman parte de la historia de los canteranos. Ambos jugadores han visto ... hoy inscritos sus nombres en el panel de canteranos que han llegado a jugar con el primer equipo, que hay en la pista principal del Pabellón José María Martín Urbano de Los Guindos. Ambos recibieron una foto conmemorativa de su debut de manos del presidente, Antonio Jesús López Nieto

