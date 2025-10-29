Butajevas, el 'cinco' de urgencia para el Unicaja

A Arturas Butajevas le va de maravilla en Málaga. El jugador lituano ha caído de pie en el Unicaja, al que llegó procedente del Barcelona ... Después de realizar la pretemporada con el primer equipo y de entrenar de forma habitual a las órdenes de Ibon Navarro, el ala-pívot tuvo la oportunidad de estrenarse de forma oficial con la primera plantilla cajista en el encuentro de ayer ante el Oostende.

Butajevas, de 18 años, compite esta temporada con el Unicaja de la Liga U22, en el que está siendo el jugador más destacado hasta el momento. El lituano jugó de 'cinco' ante el Oostende y no desentonó en absoluto, pues jugó nueve minutos en los que logró seis puntos y capturó cuatro rebotes.

De momento, hasta que llegue un recambio para Kravish, Butajevas será el hombre que dará descanso a Balcerowski, por lo que previsiblemente jugará este sábado ante el Girona, pues parece complicado que Sulejmanovic llegue al encuentro.