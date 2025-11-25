Minutada y buenos números para Saint-Supéry en otra victoria de Gonzaga
El base malagueño anotó todos sus puntos desde la línea de personal
Málaga
Martes, 25 de noviembre 2025, 11:24
Otro victoria de Gonzaga y otra sólida actuación de Mario Saint-Supéry. El malagueño tuvo un mucho protagonismo en el triunfo de su equipo frente ... a la Universidad de Alabama por 95-85. Gonzaga ha ganado todos los partidos hasta el momento.
Off and running pic.twitter.com/PozS2crao8— Gonzaga Basketball (@ZagMBB) November 25, 2025
Saint Supéry firmó su tope de minutos de la temporada, con 32, lo que da una idea de la importancia que está alcanzando en los planteamientos de su entrenador. Estadísticamente fue un buen partido para él, con 10 puntos, seis asistencias y cinco rebotes, si bien no logró ninguna canasta en juego y todos sus puntos llegaron desde la línea de personal (10/11). El jugador de Rincón de la Victoria volverá a jugar este martes frente a la Universida de Maryland. También juega hoy Álvaro Folgueiras en el partido que enfrentará a Iowa con Ole Miss.
