Buenas noticias sobre el estado de salud de Tyson Carter

El Estrella Roja emitió este martes un comunicado para actualizar la situación de Tyson Carter, exjugador del Unicaja, que sufrió una embolia pulmonar bilateral ... hace un mes por la que fue hospitalizado en Belgrado de urgencia.

El club serbio confirmó que el estado de salud de Tyson Carter es bueno, lo que le ha permitido abandonar el hospital para continuar con el tratamiento en su domicilio. «La rehabilitación de Tyson Carter comienza el martes, y el club informará puntualmente sobre el curso y la evolución de la recuperación de nuestro jugador, del que estamos orgullosos por la forma en que afrontó una grave enfermedad y por su comportamiento durante su larga estancia en el hospital. Agradecemos también a todo el personal del Centro Clínico de Serbia, que actuó con rapidez e hizo todo lo posible para garantizar que el jugador rojiblanco recibiera la mejor atención posible», explicaba el club de Belgrado.

Carter será sometido a pruebas periódicas para controlar la grave dolencia que ha sufrido y detectar que pudo causarla, aunque en un principio se indicó que podría haber estado relacionada con un contagio por Coronavirus. El Unicaja ha estado pendiente en todo momento con su jugador y, además de enviarle un ramo de flores, también organizó la visita de Bozidar Maljkovic al hospital.