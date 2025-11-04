Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tyson Carter, en el hospital. Unicaja

Buenas noticias sobre el estado de salud de Tyson Carter

El exjugador del Unicaja sufrió una embolia pulmonar hace un mes

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:22

El Estrella Roja emitió este martes un comunicado para actualizar la situación de Tyson Carter, exjugador del Unicaja, que sufrió una embolia pulmonar bilateral ... hace un mes por la que fue hospitalizado en Belgrado de urgencia.

