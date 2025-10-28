Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Barreiro, en un entrenamiento de esta semana. Unicaja B. Fotopress / Mariano Pozo

Barreiro: «Tenemos trabajo por delante, pero lo estamos haciendo bien»

El gallego, portavoz del equipo en la previa del Unicaja-Oostende, aseguró que los jóvenes están preparados para ayudar al equipo ante las lesiones

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 14:35

El gallego fue el portavoz del equipo en la previa del Unicaja-Oostende, tercer partido del grupo en la Champions, y empezó refiriéndose al 'palo' ... que ha supuesto la lesión de Kravish. Lo lamentó mucho. «Ha sido un palo bastante duro para el equipo porque es un jugador importante y estará de baja muchos meses, así que mandarle muchos ánimos desde aquí. Estamos con él. Y esperemos incorporar poco a poco a los demás lesionados. Hay que afrontar esta situación siendo positivos, sabiendo que tenemos que forzarnos más todavía». expresó.

