Barreiro: «Tenemos trabajo por delante, pero lo estamos haciendo bien»

El gallego fue el portavoz del equipo en la previa del Unicaja-Oostende, tercer partido del grupo en la Champions, y empezó refiriéndose al 'palo' ... que ha supuesto la lesión de Kravish. Lo lamentó mucho. «Ha sido un palo bastante duro para el equipo porque es un jugador importante y estará de baja muchos meses, así que mandarle muchos ánimos desde aquí. Estamos con él. Y esperemos incorporar poco a poco a los demás lesionados. Hay que afrontar esta situación siendo positivos, sabiendo que tenemos que forzarnos más todavía». expresó.

Sobre el devenir del equipo y el presente, tras las derrotas ante el Barcelona y el Tenerife, se mostró confiado en que recogerán pronto todo lo que llevan sembrando desde agosto: «Está claro que hay que buscar esa tranquilidad, pero debemos pensar en nosotros mismos y encontrar esa solidez que tenemos. Tenemos trabajo por delante, pero lo estamos haciendo bien, poco a poco y con paciencia. Seguro que llegaremos a dar buen juego como en las otras temporadas».

Por último se refirió a los jóvenes y al paso adelante obligado que darán por la plaga de lesiones que ha azotado al primer equipo en este tramo: «Son dos más de la plantilla. Han estado con nosotros desde la pretemporada y están en dinámica del primer equipo. Saben cómo jugamos y son jugadores que nos van a ayudar mucho en estos casos de lesiones. Están preparados».