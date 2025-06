Barça-Unicaja: Cuarenta minutos para seguir soñando

Nacho Carmona Málaga Viernes, 6 de junio 2025, 00:24 Comenta Compartir

El Unicaja tiene cuarenta minutos por delante para seguir soñando y dar un golpe de timón a su situación en estos 'play-off' de la ... Liga Endesa. Tras caer en el primer encuentro de la serie de cuartos de final ante el Barcelona en el Carpena, el equipo de Ibon Navarro está ante la obligación de ganar para seguir vivo en la pelea por el título. No hay otra opción para seguir adelante. El encuentro comenzará a las 19.00 horas y se podrá ver a través de Movistar Plus (dial 7) y Movistar Plus Deportes (dial 63).

No cabe duda de que ambos conjuntos encarnan la serie más atractiva e igualada de estos cuartos de final, en la que no hay un claro favorito. La primera batalla tuvo que resolverse en la prórroga, que se terminó decantando hacia el lado azulgrana por detalles. Dio la sensación de que el Unicaja no desplegó su mejor juego, al que le jugaron malas pasadas algunas faltas de concentración y errores en las faltas que terminaron por aprovechar los culés. Ibon Navarro hizo hincapié en todo eso en su comparecencia posterior al partido y el equipo ha estado trabajando en esos aspectos en los días previos a este trascendental duelo. Se trata de la undécima vez que ambos conjuntos se han visto las caras en unos 'play-off' por el título de la Liga ACB y también la primera que el Unicaja lo hace con el factor cancha a favor. Los malagueños, además, pelean contra la historia: nunca consiguieron superar al Barcelona en una eliminatoria de este tipo en la competición doméstica. el Palau, en ese sentido, podría dictar sentencia o darle una tregua a los de verde y morado. Es posible que el único lunar del Unicaja durante este ciclo ganador de tres temporadas y media esté en su debilidad como local cuando llegan las grandes ocasiones. Cayó en la Final Four de la BCL de 2023 frente al Bonn, en los cuartos de la Copa de 2024 ante el Tenerife y perdió sus tres partidos como local en las semifinales de la Liga Endesa el pasado curso contra el UCAM Murcia. Tampoco pudo con el Barça en el primer partido, aunque ha paliado esa anomalía mostrándose como un equipo bien fiable lejos de Málaga a la hora de la verdad. En ese sentido, cuando hablamos de unos 'play-off' ligueros, los números son muy ilustrativos: el equipo vive su mejor racha de triunfos a domicilio en esta fase de la temporada de toda su historia, con cuatro consecutivos, pero también la peor en casa en 31 años, también con cuatro pinchazos en línea. Son varios los factores que invitan a creer en una remontada del Unicaja, que ya ha levantado tres series de cuartos tras comenzar perdiendo a lo largo de su historia: ante el Pamesa Valencia (2003-04), Etosa Alicante (2004-05) y Kalise Gran Canaria (2008-09). El margen de mejora de algunos jugadores que no terminaron de aparecer en el primer partido, el buen hacer del Unicaja en el Palau desde la llegada de Ibon Navarro al banquillo cajista (con un balance total e 3-3 en la casa de los azulgranas) y la profundidad de plantilla de un equipo y otro en este tramo invitan a confiar. El Unicaja llega, a priori, con todos sus efectivos disponibles, mientras que el Barcelona lo hace con sólo diez jugadores profesionales ante las bajas por lesión de Metu, Laprovittola, Juan Núñez y Vesely, todos ya ausentes el martes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Liga ACB