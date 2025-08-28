Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Olek Balcerowski, en el triunfo de Polonia ante Eslovenia. FIBA
Eurobasket 2025

Balcerowski, protagonista en la victoria de Polonia ante Eslovenia (95-105)

El pívot del Unicaja, único internacional del equipo, anotó 11 puntos y capturó seis rebotes en el estreno de su selección en este Eurobasket

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:10

El único jugador del Unicaja presente en el Eurobasket debutó con victoria y siendo protagonista. La Polonia de Olek Balcerowski liquidó a la Eslovenia del ... NBA Luka Doncic en su estreno (95-105) dominando durante casi todo el encuentro. Sólo estuvo por detrás al final del segundo cuarto, al filo del descanso, durante minuto y medio, pero recuperó el paso rápido para amarrar un triunfo de mucho peso en un Grupo D que comparte, además, con Francia, Israel, Islandia y Bélgica.

