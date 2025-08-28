Balcerowski, protagonista en la victoria de Polonia ante Eslovenia (95-105)
El pívot del Unicaja, único internacional del equipo, anotó 11 puntos y capturó seis rebotes en el estreno de su selección en este Eurobasket
Málaga
Jueves, 28 de agosto 2025, 23:10
El único jugador del Unicaja presente en el Eurobasket debutó con victoria y siendo protagonista. La Polonia de Olek Balcerowski liquidó a la Eslovenia del ... NBA Luka Doncic en su estreno (95-105) dominando durante casi todo el encuentro. Sólo estuvo por detrás al final del segundo cuarto, al filo del descanso, durante minuto y medio, pero recuperó el paso rápido para amarrar un triunfo de mucho peso en un Grupo D que comparte, además, con Francia, Israel, Islandia y Bélgica.
El 'cinco' cajista anotó 11 puntos en los 26:09 minutos que disputó, siendo clave en la pintura también, capturando seis rebotes (dos en ataque y cuatro en defensa). Fue el cuarto jugador más utilizado por el seleccionador polaco, Igor Milicic, en lo que ha sido una muestra más de su confianza en él durante los amistosos y también un anticipo de lo que será en lo que le queda de andadura a Polonia en este Eurobasket, que en 2022 consiguió un meritorio cuarto puesto.
Así, el pívot, el único jugador de la primera plantilla cajista que queda por incorporarse al trabajo, regresará cuando la andadura de Polonia finalice en el Eurobasket. De los cuatro internacionales que el Unicaja tenía previsto perder este verano ha sido el único que ha conseguido evitar las lesiones.
