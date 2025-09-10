Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Balcerowski. ACB Fotos / Mariano Pozo

Balcerowski se incorporará al trabajo este jueves

El pívot polaco llegó a Málaga menos de 24 horas después de ser eliminado del Eurobasket

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:49

Olek Balcerowski, que se despidió del Eurobasket el martes, en cuartos de final, tras caer ante la invicta Turquía, no tardó en hacer las maletas ... y regresar a su casa, en Málaga. El jugador voló hasta la Costa del Sol en menos de 24 horas y en esta mañana de miércoles participó en la sesión de fotos oficiales de la primera plantilla. Eso sí, el ajetreado viaje que ha tenido que afrontar para llegar al Carpena en tiempo récord ha propiciado que el club le dé descanso durante la jornada, por lo que será este jueves cuando se incorpore al trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  5. 5 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  6. 6 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  7. 7 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  8. 8

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  9. 9

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  10. 10 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Balcerowski se incorporará al trabajo este jueves

Balcerowski se incorporará al trabajo este jueves