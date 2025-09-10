Balcerowski se incorporará al trabajo este jueves

Olek Balcerowski, que se despidió del Eurobasket el martes, en cuartos de final, tras caer ante la invicta Turquía, no tardó en hacer las maletas ... y regresar a su casa, en Málaga. El jugador voló hasta la Costa del Sol en menos de 24 horas y en esta mañana de miércoles participó en la sesión de fotos oficiales de la primera plantilla. Eso sí, el ajetreado viaje que ha tenido que afrontar para llegar al Carpena en tiempo récord ha propiciado que el club le dé descanso durante la jornada, por lo que será este jueves cuando se incorpore al trabajo.

Así, Ibon Navarro por fin podrá empezar a trabajar con todos sus efectivos sanos. El pívot era el único jugador del Unicaja que había ido con su selección a finales de agosto y eso, sumado a que ha estado trabajando duro en solitario, en Málaga, durante las primeras semanas de verano para afinar cara al Eurobasket y también con vistas a esta temporada con el Unicaja, parece que no tendrá problemas para engancharse al equipo en el aspecto físico. De hecho, lo normal sería que dispusiera de minutos este sábado ante el Covirán Granada, en la Copa Andalucía que se disputará en Córdoba.

El polaco, después de una temporada en la que ha rendido por debajo de las expectativas, espera dar un paso al frente este curso. Y también lo esperan el club y los aficionados, que confían en que esta sea, al final, la campaña de su consagración, conscientes de sus capacidades y del potencial que ya demostró temporadas atrás.