Balcerowski, a cuartos de final del Eurobasket

Ibon Navarro tendrá que esperar para poder empezar a trabajar con Olek Balcerowski, que disputará los cuartos de final del Eurobasket con la selección polaca, ... que ganó a Bosnia en los octavos del torneo (80-72) por puro desgaste y gracias, principalmente, a la exhibición individual de Jordan Loyd, que anotó 28 puntos y fue el gran líder del combinado centroeuropeo en su último encuentro.

En Riga, el pívot del Unicaja también fue importante, sobre todo en la pintura. Capturó cinco rebotes (tres de ellos en ataque) y anotó siete puntos en poco más de 23 minutos. Eso sí, estuvo un poco a la sombra del soberbio trabajo defensivo que hizo Ponitka, que capturó la friolera de 11 rebotes, de los cuales siete fueron defensivos.

Alberto Miranda, asistente de Mumbrú en Alemania, y Balcerowski son los únicos cajistas que siguen 'vivos' en el Eurobasket. Por su lado, Melwin Pantzar, jugador del Unicaja cedido en el Surne Bilbao, se despidió tras caer en octavos contra Turquía, que será el rival de Polonia en cuartos de final, el próximo martes.