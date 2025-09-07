Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Balcerowski, en el partido de octavos ante Bosnia. FIBA
Eurobasket 2025

Balcerowski, a cuartos de final del Eurobasket

La Polonia del pívot cajista eliminó a Bosnia (80-72) con una gran actuación de Jordan Loyd, que anotó 28 puntos

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:47

Ibon Navarro tendrá que esperar para poder empezar a trabajar con Olek Balcerowski, que disputará los cuartos de final del Eurobasket con la selección polaca, ... que ganó a Bosnia en los octavos del torneo (80-72) por puro desgaste y gracias, principalmente, a la exhibición individual de Jordan Loyd, que anotó 28 puntos y fue el gran líder del combinado centroeuropeo en su último encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  4. 4 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  5. 5 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  6. 6 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  7. 7 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  8. 8 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  9. 9

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  10. 10 Ensayo peatonal de la calle Victoria en Málaga tras más de dos meses cerrada al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Balcerowski, a cuartos de final del Eurobasket

Balcerowski, a cuartos de final del Eurobasket