Balcerowski: «Estaba cogiendo confianza y me alegro de que haya llegado en un partido tan importante»

El nombre de Olek Balcerowski se erigió por encima de todos los demás en el segundo partido de la serie de cuartos ante el Barcelona ... por su gran actuación, que cobra un extra de mérito si se tiene en cuenta su trayectoria esta temporada. Tras cuajar un soberbio partido ante el Hiopos Lleida, en la penúltima jornada de la fase regular, y ser descartado el martes en el primer partido, el polaco fue clave en el triunfo ante el Barça, con 14 puntos y cuatro rebotes, siendo el mejor valorado al final del encuentro, con 20 créditos. Todo un MVP este viernes.

Fue entrevistado tras el bocinazo final en Movistar Plus, y estas fueron sus palabras sobre su actuación, la mejor de la temporada para él teniendo en cuenta el contexto y el rival: «Es un poco diferente. La verdad es que no sé ni qué decir. Es gracias a los compañeros, que confían en mí, también al club. Estaba cogiendo confianza y me alegro que haya venido en un partido tan importante. Estaba con ganas después de no haber jugado y salí con ganas».

Más allá, se refirió de forma sana a lo que supone, para cada uno de los jugadores, ser descartados, cosa inevitable en un plantel de 14 jugadores. «Ninguno de nosotros se lo toma a lo personal», dijo antes de compartir una de las enseñanzas del entrenador: «Ibon nos lleva diciendo hace dos semanas que de los errores se aprende. Este equipo no sabía sufrir y este año sí ha pasado. Nos va a servir».