El Unicaja calca el balance de dos de las últimas tres temporadas, pero las sensaciones son peores

Los aficionados del Unicaja tratan de buscar una explicación al irregular momento por el que atraviesa su equipo. La derrota ante el Morabanc Andorra, penúltimo ... clasificado de la Liga ACB, ha hecho saltar las alarmas. Sin embargo, en dos de las últimas tres temporadas, el balance era el mismo que el actual y entonces no había tanto alarmismo...

Después de seis jornadas ligueras, el equipo malagueño acumula un balance de tres triunfos y tres derrotas, y ocupa el octavo puesto en la clasificación. Ha ganado al Surne Bilbao, Dreamland Gran Canaria y Girona, mientras que ha perdido frente al Barcelona, La Laguna Tenerife y Morabanc Andorra.

La temporada pasada, el cuadro cajista comenzó lanzado, con cinco triunfos y sólo un partido perdido. Fue aquel sonado tropiezo en el que cayó en la pista del Baxi Manresa por 40 puntos. Superado el inesperado descalabro reaccionó de forma brillante y la temporada acabó con cuatro títulos.

En la campaña 2023-2024 sí que hay un precedente calcado al actual. Entonces ganó tres de los seis primeros partidos. Se impuso en la jornada inaugural al Tenerife y luego perdió tres partidos seguidos (Zaragoza, Valencia y Gran Canaria), para volver a ganar en Málaga al Joventut. Luego encadenó una racha fabulosa de 14 triunfos seguidos.

Echando la vista más atrás, en la 2022-2023, el balance era el mismo que ahora (3-3) . Entonces alternó victorias con derrotas después de aquella gran remodelación que había sufrido el equipo durante el verano. Comenzó perdiendo contra el Baskonia, ganó en casa al Gran Canaria y perdió en el Carpena contra el Madrid. La tercera derrota fue en Badalona y en la sexta jornada ganó al Betis, abriendo ahí una racha de seis victorias seguidas.

¿Por qué entonces no había un ambiente tan pesimista alrededor del equipo? Quizá ahora las sensaciones que desprende el grupo que dirige Ibon Navarro son más preocupantes y eso que viene de ganar cuatro títulos la campaña pasada, que es algo que se olvida pronto... Hay jugadores que no terminan de dar el paso esperado y fichajes con un rendimiento muy deficiente. Tampoco conviene perder de vista que, salvando al Barcelona, el Unicaja no se ha enfrentado todavía a los otros tres equipos que compiten en la Euroliga (Madrid, Baskonia y Valencia) y a tampoco a las sorpresas de la Liga hasta el momento, UCAM y Lleida. En cualquier caso, los precedentedes demuestran que el escenario actual no es nuevo, aunque conviene ir con cuidado, porque para alcanzar el objetivo de estar en la Copa no se puede permitir muchos más errores.