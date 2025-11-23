Augustine Rubit roza el 'doble doble' antes de llegar a Málaga
El pívot pasará el reconocimiento médico el lunes para ser presentado el miércoles como nuevo jugador del Unicaja; le hizo 16 puntos y nueve rebotes al Zalgiris este domingo
Málaga
Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:01
Augustine Rubit disputó este domingo su último partido como jugador del Lietkabelis, pues desde el lunes pasará a defender los colores del Unicaja. El pívot ... estadounidense llegará a Málaga tras rozar el 'doble doble' en su encuentro de despedida de la Liga de Lituania.
Rubit se fue hasta los 16 puntos y nueve rebotes en la derrota de su equipo ante el Zalgiris por 77-81. El pívot volvió a demostrar su repertorio ofensivo y fue el más destacado del Lietkabelis ante el líder de la competición, con 5/9 en los lanzamientos de dos puntos y 6/6 desde la línea de personal. Su estadística se completó con dos asistencias y cuatro faltas recibidas para 25 de valoración
Finalizado este partido, el estadounidense pondrá rumbo a Málaga. Se le espera este lunes para pasar el reconocimiento y, seguramente, será presentado el miércoles. Como la plantilla está de vacaciones hasta el jueves, el nuevo jugador cajista tendrá tiempo para instalarse y ya empezar a trabajar con el grupo, todo esto contando con que pase de forma positiva las pruebas médicas.
A tenor de sus últimas actuaciones, Augustine Rubit se encuentra en perfectas condiciones físicas y sin rastro de la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió la campaña pasada. Hasta ahora ha alternado la Liga de Lituania con la Eurocup sin resentirse y siendo el mejor de su equipo. Lo mejor para el Unicaja es que se trata de un jugador que llega en buena dinámica física, con ritmo de competición y con la experiencia necesaria para integrarse rápidamente en el grupo, en el que ya conoce a Nihad Djedovic de su etapa en el Bayern de Múnich.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión