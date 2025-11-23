Augustine Rubit roza el 'doble doble' antes de llegar a Málaga

Augustine Rubit disputó este domingo su último partido como jugador del Lietkabelis, pues desde el lunes pasará a defender los colores del Unicaja. El pívot ... estadounidense llegará a Málaga tras rozar el 'doble doble' en su encuentro de despedida de la Liga de Lituania.

Rubit se fue hasta los 16 puntos y nueve rebotes en la derrota de su equipo ante el Zalgiris por 77-81. El pívot volvió a demostrar su repertorio ofensivo y fue el más destacado del Lietkabelis ante el líder de la competición, con 5/9 en los lanzamientos de dos puntos y 6/6 desde la línea de personal. Su estadística se completó con dos asistencias y cuatro faltas recibidas para 25 de valoración

Finalizado este partido, el estadounidense pondrá rumbo a Málaga. Se le espera este lunes para pasar el reconocimiento y, seguramente, será presentado el miércoles. Como la plantilla está de vacaciones hasta el jueves, el nuevo jugador cajista tendrá tiempo para instalarse y ya empezar a trabajar con el grupo, todo esto contando con que pase de forma positiva las pruebas médicas.

A tenor de sus últimas actuaciones, Augustine Rubit se encuentra en perfectas condiciones físicas y sin rastro de la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió la campaña pasada. Hasta ahora ha alternado la Liga de Lituania con la Eurocup sin resentirse y siendo el mejor de su equipo. Lo mejor para el Unicaja es que se trata de un jugador que llega en buena dinámica física, con ritmo de competición y con la experiencia necesaria para integrarse rápidamente en el grupo, en el que ya conoce a Nihad Djedovic de su etapa en el Bayern de Múnich.