Augustine Rubit, fichaje del Unicaja hasta el final de la temporada

Tal y como se esperaba, el Unicaja ha hecho oficial la contratación de Augustine Rubit. El pívot de 2,03 metros y 36 años llega ... hoy a Málaga y mañana pasará el reconocimiento médico. Si las pruebas son positivas, el jugador estampará su firma en el contrato con el club cajista.

Rubit llega como recambio del lesionado David Kravish y lo hace con un acuerdo hasta el final de la temporada, por lo que Ibon Navarro volverá a tener tres cincos cuando el estadounidense se recupere. Ahora bien, a Kravish no se le espera hasta al menos hasta marzo.

El nuevo jugador cajista llegará esta tarde a la ciudad en un vuelo directo desde Kaunas tras cerrar su etapa en el Lietkabelis. El Unicaja no ha pagado al club lituano, pues el contrato del pívot contemplaba una salida del contrato justo ahora.

En la liga de lituania, Rubit ha disputado 10 encuentros, promediando 14 puntos, 6.2 rebotes y 21.9 de eficiencia. En cuanto a sus actuaciones en la Eurocup, en los 8 partidos que ha jugado sus medias son de 15.1 puntos, 4.8 rebotes y 18.6 de valoración.

El Unicaja incorpora a un jugador muy sobrio y que ha hecho una sólida carrera en el baloncesto europeo. Tras formarse en la universidad de South Alabama Jaguars desarrolló casi toda su carrera profesional en Alemania. Estuvo en el Walter Tigers Tübingen y luego en el Ratiopharm Ulm. A partir de ahí se consolidó en la Euroliga en clubes como el Brose Bamberg (2017-19), Olympiacos (2019-20), Zalgiris Kaunas (2020-21) y Bayern Múnich (2021-23).

La pasada temporada sufrió una lesión en talón de Aquiles, de la que ya está recuperado, de ahí su paso por una competición menor como la liga de Kuwait y luego por el modesto Lietkabelis. Ahora vuelve al primer plano con el Unicaja para competir en una liga exigente como la ACB.