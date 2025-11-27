Rubit: «Antes era mucho de correr y saltar, ahora trato de ser más inteligente»

Augustine Rubit no se veía jugando con 36 años y menos en un club del nivel del Unicaja, pero el baloncesto le ha dado una ... segunda oportunidad. En 2023 sufrió una grave lesión. Se rompió el tendón de Aquiles. Su carrera parecía que se acababa ahí, pero dos años después ha recibido la llamada del Unicaja para volver a la primera línea. Este jueves fue presentado como recambio del lesionado David Kravish y reforzará al equipo malagueño hasta el final de la temporada.

Rubit estaba encatando de la vida. Sabe que viene a un equipo en el que se le va a cuidar y a un club en el que siempre deseó jugar. «Estoy contento de formar parte de un club histórico. Cuando estaba en la Euroliga tenía la esperanza de que me llamasen en algún momento, pero fue hace dos semanas. Es un honor tener la oportunidad de estar aquí», explicaba en sus primeras palabras en inglés durante su presentación oficial.

El pívot jugaba hasta hace una semana en el Lietkabelis, donde tenía un contrato temporal. Esa circunstancia fue clave para que el Unicaja pudiese ficharlo. El estadounidense quería darse una nueva oportunidad al máximo nivel, aunque reconoció que le sorprendió la llamada del club cajista. «La verdad es que no lo esperaba. Especialmente viniendo de una lesión como la que tuve, pero al final ha sucedido. Quería seguir compitiendo al máximo nivel. Es uno de los equipos más fuertes de la Liga y de Europa y venir a un equipo como este era una oportunidad que no podía dejar escapar. Estoy contento de formar parte de esto. He seguido al equipo en sus éxitos de estos años y es una gran oportunidad. Trataré de ajustarme y entender el sistema lo más rápido posible», señaló.

Rubit será ahora el jugador más veterano del equipo, de hecho es el tercer jugador de más edad que el Unicaja ficha en su historia por detrás de Larry Lewis y Will Thomas. Con 36 años reconoce que ha tenido que variar algunos aspectos de su juego, especialmente tras la lesión que sufrió. «Antes era mucho de correr y saltar y ahora trato de ser más inteligente. Soy un jugador de equipo, que quiere ganar, pero disfrutando de lo que hago, especialmente después de la lesión. No miro por los puntos, sino que trato de ayudar. Es el momento de ayudar. Me he dado cuenta cómo las tecnolgías, suplementos y el trabajo individuialziado han serbido para mejorar. Ojalá me hubiese dado cuenta antes, pero esa puede ser una de las razones para que los jugadores puedan jugar durante más años. No esperaba jugar a esta edad. Me decía que con 35 ya lo habría dejado. He aprendido después de la lesión que si me lo siguía pasando bien y me gusta el trabajo, pues debía seguir», señaló.

Unicaja B. Fotopress

El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, acompañó a Agustine Rubit en su presentación. Al malagueño se le cuestionó sobre la elección del estadounidense como recambio de Kravish y lo justificó de la siguiente forma. «Siempre tenemos que estar en el mercado. Desde que comienza la temporada, y en la pretemporada, teníamos listas de jugadores que no habían fichado por ningún equipo. Cuando pasó lo de David, sabíamos cómo está el mercado de la Euroliga, con Japón y China que son competidores importantes, y otras ligas pujantes. Es difícil acceder a jugadores. Nos llegó la información de que Augustine acababa su contrato temporal el día 23 y tratamos de incorporarlo antes. Primero nos dijeron que sí, pero luiego que no. Hablamos con Ibon y coincidimos que era el jugador que podía ayudarnos. Reúne muchas características que nos pueden venir bien. Tiene experiencia en Europa y por cómo es se va a adaptar rápido. Él sabe que se le va a cuidar para que dé un buen rendimiento. Iba a ser difícil encontrar a un jugador interior de la calidad de Augustine», señaló Rodríguez.

Augustine ya ha mantenido las primeras charlas tácticas con Ibon Navarro y mañana comenzará a entrenar con los jugadores que se han quedado en Málaga. El estadounidense usará el dorsal 21, el mismo que ha utilizado a lo largo de toda su carrera.