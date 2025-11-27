Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rubit fue presentado esta mañana como nuevo jugador del Unicaja. Unicaja B. Fotopress

Rubit: «Antes era mucho de correr y saltar, ahora trato de ser más inteligente»

El nuevo jugador del Unicaja reconoce que con 35 años se venía retirado, pero que decidió seguir jugando cuando se recuperó de la lesión que sufrió en 2023

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

Augustine Rubit no se veía jugando con 36 años y menos en un club del nivel del Unicaja, pero el baloncesto le ha dado una ... segunda oportunidad. En 2023 sufrió una grave lesión. Se rompió el tendón de Aquiles. Su carrera parecía que se acababa ahí, pero dos años después ha recibido la llamada del Unicaja para volver a la primera línea. Este jueves fue presentado como recambio del lesionado David Kravish y reforzará al equipo malagueño hasta el final de la temporada.

