Parra defiende a Perry en el Unicaja-Barcelona del domingo. ÑITO SALAS
Liga Endesa

Las audiencias del baloncesto, fuera de radar

El Unicaja-Barcelona, choque estrella de la jornada, no estuvo entre los 20 programas más vistos entre las cadenas temáticas de pago

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 00:28

Comenta

La Liga ACB ha emigrado esta temporada de Movistar a DAZN después de una década en la plataforma de Telefónica. El nuevo operador, que ya ... emitió en abierto las semifinales de la Supercopa jugada en Málaga, ofrece el encuentro más destacado de cada jornada el domingo a las 19.00 horas. El choque elegido para cerrar el fin de semana fue el Unicaja-Barcelona jugado en el Palacio de los Deportes.

