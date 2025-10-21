Las audiencias del baloncesto, fuera de radar

La Liga ACB ha emigrado esta temporada de Movistar a DAZN después de una década en la plataforma de Telefónica. El nuevo operador, que ya ... emitió en abierto las semifinales de la Supercopa jugada en Málaga, ofrece el encuentro más destacado de cada jornada el domingo a las 19.00 horas. El choque elegido para cerrar el fin de semana fue el Unicaja-Barcelona jugado en el Palacio de los Deportes.

De momento, según los datos que ofrecen los distintos portales especializados, a DAZN le está costando arrancar con la Liga ACB. La transición al nuevo operador debía estar acompañada con la entrada de Radio Televisión Española emitiendo un partido en Teledeporte o La2 cada fin de semana, pero el acuerdo no se ha cerrado y la cadena pública no ha ofrecido el encuentro previsto, que debía ser el domingo a las 12.30 horas.

Este respaldo de la cadena pública debía ser clave para visualizar más el baloncesto, algo que beneficiaría también a DAZN, que lanzó una atractiva oferta para ver los encuentros de la ACB por 9,99 euros mensuales. Ahora incluso está ofreciendo un partido en abierto con el único requisito de registrarse en su plataforma.

De este modo, ninguno de los tres encuentros estrella de la jornada han aparecido entre los 20 espacios más vistos en las televisiones de pago. Por ejemplo, el Unicaja-Barcelona del pasado domingo es un buen ejemplo. A pesar de ser un clásico del baloncesto nacional pasó casi desapercibido y los portales especializados no lo incluyen entre los veinte programas con más seguimiento entre las plataformas temáticas de pago, como es el caso de DAZN. El último puesto de ese listado el pasado domingo lo ocupa el Celta de Vigo-Real Sociedad, que fue ofrecido por Movistar y que contó con una audiencia de 49.000 espectadores. El programa estrella del día fue el Getafe-Real Madrid, que logró un 5,6% de cuota de pantalla y contó con 710.000 espectadores en LaLiga TV por Movistar Plus+, más otro 3,8% y 482.000 espectadores en Movistar Plus+, según datos que ofrece el portal 'FormulaTV', especializado en audiencias.

Curiosamente, el partido de baloncesto más visto en lo que va de temporada fue el estreno de la Liga U22 en Teledeporte que disputaron el Real Madrid y el Unicaja el pasado día 10. El encuentro fue seguido por 50.000 espectadores y contó con una cuota de pantalla del 0,7% entre las 18:32 y las 20:08. Ese día, el espacio más visto en el canal temático de RTVE fue el partido amistoso sub 21 España-Noruega, que tuvo una audiencia de 136 espectadores. Estos datos confirman la importancia que tendría la entrada de Teledeporte en la emisión de partidos de la Liga ACB y que fue una de las causas por las que los clubes decidieron dejar Movistar para firmar con DAZN. El segundo partido de la Liga U22 ofrecido por Teledeporte, el CB Canarias-Barcelona, también tuvo una audiencia de 50.000 espectadores.

Ha pasado sólo un mes desde que DAZN comenzó con las retransmisiones de baloncesto y a muchos aficionados les está costando hacer la transición desde Movistar, que todavía está ofreciendo la Euroliga masculina y femenina. Muchos usuarios de Movistar no pueden comprar el paquete de baloncesto de DAZN por medio de su contrato, por lo que deben crear una cuenta nueva, que es un problema que también está frenando esa transición.