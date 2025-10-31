«No estamos para arriesgar ni para regatear en el fichaje»

Encontrar al sustituto David Kravish se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el Unicaja. La competencia que hay en el mercado hace que ... el club malagueño tenga que esperar que fichen los clubes de la Euroliga o arriesgar, algo que no se quiere hacer.

Este viernes Ibon Navarro explicó las gestiones que se están realizando para reforzar la plantilla y dijo lo siguiente: «Cuando fichen esos tres equipos (Maccabi, Efes, Baskonia) cuando vamos ya han tocado a la puerta otro. Podríamos tener un jugador cualquiera, pero sería pan para hoy hambre para mañana», dijo.

El técnico mandó un mensaje sobre si el elegido debe venir para unos meses o para toda la temporada y sobre la inversión que hay que hacer en el fichaje. «Es una pregunta para Juanma (director deportivo). David no va a volver antes de cinco meses y no sabemos cómo va a volver. Ahora mismo no podemos salir al mercado y decir que es para dos meses, salvo que sea un jugador que salga de una lesión. No estamos para arriesgar ni para regatear. Hasta que no fichen los de la Euroliga no vamos a poder fichar», repitió.

Al técnico se le recordó que el año pasado tenía siete pívots y ahora sólo cuenta un par de ellos... «Claro que me acuerdo,suele pasar, pero es oportunista», dijo en tono triste.