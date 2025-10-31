Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro. UNICAJA B. FOTOPRESS
Mercado de fichajes

«No estamos para arriesgar ni para regatear en el fichaje»

Ibon Navarro destaca que la apuesta por el recambio de Kravish debe ser decidida

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:25

Comenta

Encontrar al sustituto David Kravish se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el Unicaja. La competencia que hay en el mercado hace que ... el club malagueño tenga que esperar que fichen los clubes de la Euroliga o arriesgar, algo que no se quiere hacer.

