Uros Nikolic, que pitó al Unicaja en la Eurocup, detenido por su vinculación con el crimen organizado

El serbio, que arbitra en la Euroliga, tenía en su casa lingotes de oro, 250.000 euros y relojes de lujo

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:50

Escándalo en el baloncesto serbio y en la Euroliga. El colegiado Uros Nikolic ha sido detenido en Belgrado por su implicación con el crimen organizado, ... según informan distintos medios serbios en las últimas horas. Este árbitro, que comparecerá este jueves ante la Fiscalía, fue miembro del equipo de colegiados designados para la Final Four de la Euroliga 2021 en Colonia y para la Final Four de la Euroliga 2024 en Berlín, siendo uno de los árbitros más conocidos de la principal competición europea de clubes.

