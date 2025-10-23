Uros Nikolic, que pitó al Unicaja en la Eurocup, detenido por su vinculación con el crimen organizado

Escándalo en el baloncesto serbio y en la Euroliga. El colegiado Uros Nikolic ha sido detenido en Belgrado por su implicación con el crimen organizado, ... según informan distintos medios serbios en las últimas horas. Este árbitro, que comparecerá este jueves ante la Fiscalía, fue miembro del equipo de colegiados designados para la Final Four de la Euroliga 2021 en Colonia y para la Final Four de la Euroliga 2024 en Berlín, siendo uno de los árbitros más conocidos de la principal competición europea de clubes.

Se trata de un árbitro habitual en la Euroliga y en la Eurocup, en la que dirigió en varias ocasiones al Unicaja durante su etapa en estas competiciones, la última en 2020 cuando la Eurocup fue suspendida por la pandemia del coronavirus. Durante el registro de su domicilio, la policía encontró 250.000 euros en metálico, lingotes de oro y relojes de lujo.

Según los periódicos 'Blic' y 'RTS', Uros Nikolic tendría conexiones con el grupo criminal organizado conocido como los 'Vracarci'. Al parecer siete miembros de este grupo criminal fueron arrestados por presuntamente haber cometido dos asesinatos y tres intentos de asesinato en los últimos años en Serbia.