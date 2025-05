Se amplía hasta este domingo la venta de abonos de la Final Four para los seguidores del Unicaja

El Unicaja ha ampliado hasta este domingo la venta de abonos para la Final Four reservados para sus seguidores. El club informó de esta decisión ... antes de que se libere la totalidad del aforo del Sunel Arena, el pabellón donde se disputarán los partidos en Atenas.

Se da la circunstancia de que la cancha ya roza el lleno y los abonos más baratos disponibles cuestan 350 euros y quedan menos de 500, por lo que es previsible que se agoten en los próximos días. Las semifinales se celebran el viernes, mientras que los partidos por el tercer puesto y la final se jugarán el domingo.

No está claro cuántos aficionados del Unicaja se desplazarán a Atenas para seguir la Final Four al no haber viajes organizados, pero el número podría rondar los 300.