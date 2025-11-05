Álvaro Folgueiras, primera exhibición con Iowa
El malagueño firma un gran partido en el primer encuentro de la temporada con su nuevo equipo
Málaga
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:08
Álvaro Folgueiras comenzó la temporada en la NCAA al mismo nivel que acabó la anterior. El jugador malagueño firmó un gran encuentro en el primer ... partido con su nuevo equipo, la Universidad de Iowa.
You love to see it. 😄— Iowa Men’s Basketball (@IowaHoops) November 5, 2025
📺: @BigTenNetwork pic.twitter.com/ApejF19a4R
Folgueiras debutó ante su exequipo, Robert Morris, y estuvo superlativo, con 11 puntos, cinco rebotes, tres asistencias y tres recuperaciones en 18 minutos sin perder un solo balón y con un destacado ¾ desde la línea de tres puntos. Lo cierto es que Iowa no encontró rival en Robert Morris y se impuso por un contundente 101-69.
