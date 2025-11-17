Alivio en el Unicaja con Balcerowski y Tyson Pérez
Los jugadores acabaron lesionados el partido contra el Casademont Zaragoza, aunque no fueron percances serios
Málaga
Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:14
El Unicaja respira con alivio. Con David Kravish fuera de combate para los próximos meses, la lesión que sufrió Olek Balcerowski el sábado en Zaragoza ... hizo saltar todas las alarmas, aunque el percance no es grave.
El polaco se torció el tobillo al tratar de hacerse con un rebote. Piso a un contrario y la torcedura pareció seria, pues no volvió a jugar en lo que quedaba de encuentro. Ibon Navarro tuvo que afrontar los cuatro minutos finales con Sulejmanovic como único cinco.
Balcerowski fue sometido este lunes a unas pruebas que descartaron una lesión seria. El polaco sufre un esguince leve, que no le debe impedir jugar el próximo partido de liga en casa contra el Baxi Manresa.
Tampoco es seria la lesión de Tyson Pérez, que se golpeó la rodilla en un lance del juego y también tuvo que retirarse al banquillo. Lo del internacional español se quedó en una fuerte contusión.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión