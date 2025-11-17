Alivio en el Unicaja con Balcerowski y Tyson Pérez

El Unicaja respira con alivio. Con David Kravish fuera de combate para los próximos meses, la lesión que sufrió Olek Balcerowski el sábado en Zaragoza ... hizo saltar todas las alarmas, aunque el percance no es grave.

El polaco se torció el tobillo al tratar de hacerse con un rebote. Piso a un contrario y la torcedura pareció seria, pues no volvió a jugar en lo que quedaba de encuentro. Ibon Navarro tuvo que afrontar los cuatro minutos finales con Sulejmanovic como único cinco.

Balcerowski fue sometido este lunes a unas pruebas que descartaron una lesión seria. El polaco sufre un esguince leve, que no le debe impedir jugar el próximo partido de liga en casa contra el Baxi Manresa.

Tampoco es seria la lesión de Tyson Pérez, que se golpeó la rodilla en un lance del juego y también tuvo que retirarse al banquillo. Lo del internacional español se quedó en una fuerte contusión.