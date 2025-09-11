Alberto Díaz, listo para volver a las pistas

El Unicaja vuelve a la acción este sábado en la Copa de Andalucía. El cuadro cajista cierra la pretemporada ante el Covirán Granada en Córdoba ( ... 12.30 horas) en un encuentro que ofrecerá Canal Sur. Es el choque elegido para el regreso a las pistas de Alberto Díaz después de perderse el Eurobasket y toda la pretemporada por lesión.

Díaz sufrió una rotura de fibras en los isquiotibiales mientras preparaba el torneo con la selección. Los antecedentes del malagueño con este tipo de lesiones invitaban a no arriesgar, por lo que Díaz se optó que no disputase el Campeonato de Europa.

Ahora, después de tres semanas de recuperación, el capitán del Unicaja ya está preparado para volver a jugar. En la Copa de Andalucía el conjunto malagueño podría disponer de casi toda su plantilla, pues también podría vestirse Xavier Castañeda, ausente en los últimos amistosos, y la única ausencia será la del bosnio Djedovic.

El propio Ibon Navarro confirmó el regreso de Díaz y recordó que en esta fase clave de la preparación no ha podido contar con varios jugadores, pues Duarte se incorporó tarde, Castañeda llegó con problemas físicos, Balcerowski se unió al grupo esta semana, el base malagueño estuvo lesionado, al igual que ahora Djedovic.