Francis Alonso, antes del encuentro ante Georgia. FIBA

Alberto Díaz y Francis Alonso participan en el triunfo de España sobre Georgia

Ninguno dispuso de demasiado minutaje en una victoria (90-61) que vale para comenzar a encarrilar la clasificación al Mundial 2027

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:33

España sacó con solvencia su segundo partido de la ventana, ante Georgia (90-61) esta vez, tras ganar el jueves a Dinamarca, para empezar a ... encarrilar la clasificación al Mundial de 2027 con un gran partido de Izan Almansa y de Yusta, los mejores de 'La Familia'. En el triunfo participaron los malagueños Alberto Díaz y Francis Alonso, aunque no dispusieron de demasiado minutaje antes de regresar con sus respectivos clubes. El jugador del Río Breogán apenas dispuso de cinco minutos, en los que le dio a tiempo a anotar 10 puntos (1/1 en tiros de dos, 2/5 en triples y 2/2 en tiros libres). Aprovechó bien el tiempo para conseguir buenos números casi sin tiempo.

