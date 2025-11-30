Alberto Díaz y Francis Alonso participan en el triunfo de España sobre Georgia

España sacó con solvencia su segundo partido de la ventana, ante Georgia (90-61) esta vez, tras ganar el jueves a Dinamarca, para empezar a ... encarrilar la clasificación al Mundial de 2027 con un gran partido de Izan Almansa y de Yusta, los mejores de 'La Familia'. En el triunfo participaron los malagueños Alberto Díaz y Francis Alonso, aunque no dispusieron de demasiado minutaje antes de regresar con sus respectivos clubes. El jugador del Río Breogán apenas dispuso de cinco minutos, en los que le dio a tiempo a anotar 10 puntos (1/1 en tiros de dos, 2/5 en triples y 2/2 en tiros libres). Aprovechó bien el tiempo para conseguir buenos números casi sin tiempo.

Alberto Díaz, un fijo de la selección, disputó 15:55 minutos del encuentro, en los que anotó nueve puntos (mandando a la cesta 3/4 triples), cogió tres rebotes y repartió una asistencia. Contra Dinamarca fue algo más protagonista y disputó 21 minutos. Ibon Navarro, eso sí, seguro que agradece que el malagueño y capitán del equipo no regrese tan cargado de minutos.

Más allá, los primeros en jugar este domingo fueron el canterano cajista Marcus Moller (pondrá rumbo a la NCAA la próxima campaña) con Dinamarca, que cayó ante un Ucrania, y Kendrick Perry con Montenegro, que venció a Rumanía. El pívot del U22 disputó casi 17 minutos (16:52), anotó ocho puntos y capturó tres rebotes, todos en defensa. También participó, hace tres días, en el partido ante España, el que fue el primero de Chus Mateo al frente de 'La Familia'.

Más protagonismo, evidentemente, tuvo Perry, que fue el más utilizado y el mejor valorado de su combinado nacional. Disputó 32:43 minutos, anotó 16 puntos (1/9 en tiros de dos puntos, 2/9 en triples y 8/9 en tiros libres), cogió cuatro rebotes (todos en defensa) y repartió diez asistencias. Doble doble para uno de los referentes de este Unicaja, que ha sumado un importante minutaje en los dos partidos que ha disputado con su selección en esta primera ventana del curso.

Y en el turno de noche cuajaron un buen partido en lo individual los cajistas Sulejmanovic y Castañeda, aunque no se sabe cuanto tiempo le queda a este último en el equipo, en la derrota de Bosnia sobre Serbia. El 'cuatro' anotó 11 puntos, capturó cinco rebotes y repartió tres asistencias en 28:43 minutos, mientras que el base jugó 32:39 minutos e hizo ni más ni menos que 19 puntos, con tres rebotes y tres asistencias. Anotó 5/9 triples este último, mostrándose muy fiable en el tiro.