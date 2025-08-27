Alberto Díaz, unas dos semanas más a la sombra

Aún quedan alrededor de dos semanas para que volvamos a ver al capitán del Unicaja vestido de corto. Ya han pasado 20 días desde que ... saltase la alarma en el cuadro cajista y en también en la selección española. Fue el pasado 7 de agosto, durante el duelo amistoso entre el combinado nacional y la República Checa, en el Martín Carpena, cuando comenzaron a aflorar las molestias para el base malagueño.

De nuevo, la pesadilla de los isquiotibiales volvía a su vida. Y es que desde 2018 lleva presentando molestias en la misma zona, lo que le ha causado varias etapas en el dique seco, por fortuna, ninguna demasiado grave. La última antes de esta fue en la Copa del Rey de este año, caótica para los cajistas, dado que también se saldó con Sima y Barreiro 'tocados'.

A pesar de que aún no ha comenzado la temporada, esta última lesión de Alberto Díaz ha sido especialmente dolorosa a nivel emocional, porque tras más de una semana trabajando para intentar recuperarse a contrarreloj, fue el mismo malagueño quien decidió hablar con Sergio Scariolo y transmitirle debía ser él el descarte del equipo para el Eurobasket, dado que no había logrado recuperar su mejor versión. Así, notablemente afectado pero habiendo dejado hueco a otro compañero, el base regresó a Málaga, donde se encuentra recuperándose y tratándose de la mano de los profesionales del club desde que fuera oficialmente descartado hace cinco días.

Eso sí, al capitán cajista aún le quedan alrededor de dos semanas para volver a vestirse de corto y testarse en la pretemporada del cuadro de Ibon Navarro. Como ha podido saber SUR, no viajará al primer partido de este calendario de verano, este domingo 31, en el II Memorial Javier Imbroda de Melilla. Será duda eso sí para el Torneo Costa del Sol, que constará de dos partidos para los cajistas, ante el ALBA Berlín, el viernes 5 en Vélez-Málaga y ante el Real Madrid, el domingo 7 en el Carpena. Aunque la realidad es que lo más previsible es que tanto Alberto como el club no fuercen aún al jugador y pueda incorporarse a los entrenamientos y a los amistosos con cautela.