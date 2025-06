Alberto Díaz, entre algodones hasta el último instante

La batalla ante el Barcelona ha dejado algunas consecuencias en el Unicaja cara a la semifinal contra el Real Madrid que comenzará este miércoles (21. ... 15 horas) en la capital de España. Alberto Díaz será duda hasta el último instante.

El capitán cajista sufrió un golpe en un gemelo (no se precisó en qué pierna) y no pudo volver a la pista. Se le reservó por precaución y este lunes fue sometido a unas pruebas en el Hospital Quironsalud para determinar el alcance de la lesión. El Unicaja no ha emitido un diagnóstico concreto sobre la situación concreta del base, indicando sólo que será duda hasta última hora.

Si es una rotura de fibras, tendría complicado jugar el primer encuentro y puede que toda la serie, pero ese margen de duda que da el club quizá descarta esa lesión más seria. Por otro lado, podría ser novedad Killian Tillie, que fue baja en el tercer partido por lesión, aunque en su caso se trataría de un virus.