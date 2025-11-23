Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un aficionado sostiene una careta gigante con el rostro de Castañeda. ÑITO SALAS
Mercado de fichajes

¿Adiós sin despedida para Xavier Castañeda?

Inédito una jornada más, el base podría no volver a vestir la camiseta del Unicaja si el club le encuentra un recambio en el parón de selecciones

Juan Calderón

Juan Calderón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:23

El Unicaja echó el cierre al primer tramo de la temporada con un convincente triunfo ante el Manresa. Fue una victoria coral con un sólido ... rendimiento de todos sus jugadores, de todos los que jugaron porque Xavier Castañeda vio el partido desde el banquillo. El base estadounidense está fuera de los planteamientos de Ibon Navarro, que tras el encuentro fue muy elocuente sobre la situación del jugador. «Hay que mantener la confianza cuando se tiene. No es fácil darle pocos minutos a los que los que están fuera de confianza. En esa disyuntiva, hemos apostado por darle más minutos a Chris Duarte», dijo. Es decir, ha perdido la confianza en un jugador que llegó tras firmar excelentes números en la media temporada que jugó en Francia.

