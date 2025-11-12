Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del Unicaja, a debate en la tertulia de SUR

El espacio comenzará a las 12.30 horas y se podrá seguir en las redes sociales, Twitch, Youtube y SUR.es

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:13

Desde las 12.30 horas y en riguroso directo, la tertulia de baloncesto de la redacción de SUR analizará la actualidad del Unicaja después de ... los últimos encuentros y antes del partido de esta tarde contra el Mersin en la Champions League. El espacio se podrá seguir en Twitch, Youtube, en las redes sociales y en SUR.es.

