La actualidad del Unicaja, a debate en la tertulia de SUR
El espacio comenzará a las 12.30 horas y se podrá seguir en las redes sociales, Twitch, Youtube y SUR.es
Málaga
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:13
Desde las 12.30 horas y en riguroso directo, la tertulia de baloncesto de la redacción de SUR analizará la actualidad del Unicaja después de ... los últimos encuentros y antes del partido de esta tarde contra el Mersin en la Champions League. El espacio se podrá seguir en Twitch, Youtube, en las redes sociales y en SUR.es.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión