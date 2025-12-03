La ACB, de vuelta a Movistar
La Liga Endesa se podrá ver de vuelta en la plataforma que fue propietaria de sus derechos durante una década a partir del 11 de diciembre, pero a través de DAZN Baloncesto
Málaga
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:24
La Liga Endesa se podrá ver, de vuelta, en Movistar Plus, aunque a través de DAZN Baloncesto. Hace dos días saltó la noticia de que ... se podrían ver también en Orange TV y este miércoles se conoce que Movistar también podrá ofrecer los partidos, ampliando así su presencia televisiva, llevando sus competiciones a más hogares de todo el país.
El paquete incluye una selección de partidos de NBA, además de la NFL y un partido por jornada de la Serie A y la Bundesliga. Los partidos de la Liga Endesa se podrán ver en Movistar a partir del 11 de diciembre, el próximo jueves.
Asimismo, todo apunta a que pronto podría haber un acuerdo entre DAZN, propietaria de los derechos televisivos de la ACB, y Televisión Española, con el objetivo de dar un partido en abierto a la semana, el del domingo a las 12.30 horas. En principio, el canal elegido para emitir el baloncesto en la televisión pública sería La 2. Ambas partes podrían estar próximas a llegar a un acuerdo.
