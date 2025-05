Abonos del Unicaja: prioridad a la lista de espera de más de 1.000 personas

El Unicaja atraviesa por una situación anormalmente positiva. Los éxitos de las tres últimas temporadas han relanzado al club en todos los sentidos, especialmente en ... lo que se refiere al respaldo de su masa social. El Carpena es la cancha con mejor asistencia media de la Liga Endesa y la Champions, por lo que conseguir una entrada comienza a ser complicado en muchos partidos.

Con la temporada dando los últimos coletazos, el club todavía no ha abordado lo referente a los abonos de la siguiente campaña. La razón es que no saldrán a la venta, pues, desde hace años, el Unicaja tiene activada la renovación automática. Sólo se cubren las pocas bajas que se producen durante el verano, principalmente cuando se pasa el primer recibo. El Palacio de los Deportes tiene una capacidad de 10.681 asientos para los partidos de baloncesto, pero el Unicaja puso un tope de 9.000 abonos hace dos campañas, para así tener el margen restante de entradas para ponerlas a la venta y asegurarse cierta rotación de público en la grada.

Aunque hay cientos de aficionados pendientes de los abonos, la realidad es que podría darse el caso de que ni siquiera se lanzase una campaña de abonados. La demanda es tal que hay una lista de espera de más de 1.000 personas pendientes de conseguir un carnet para la próxima temporada. «No va a haber una campaña como tal, la campaña es cuando necesitamos captar, hay que cumplir con la lista de espera», dijo el presidente del club, Antonio López, el pasado verano, así que es previsible que tampoco la haya ahora. En función de las vacantes que vayan surgiendo, el Unicaja dará opción a este importante grupo de aficionados que lleva esperando desde el verano pasado.

No es la primera vez que el club cajista está ante una situación así, pues en su anterior etapa exitosa también había escasez de entradas disponibles, aunque con el condicionante de que el aforo del Carpena era menor. Ahora, el crecimiento de abonados ha sido notable teniendo en cuenta que se viene de una etapa gris en cuanto a resultados y de una temporada negativa en lo que se refiere a respaldo de público como fueron los complejos meses de la pandemia.

En lo referente a los precios, el club los subió ligeramente el pasado verano, y no habría que descartar que repita ahora, pues mantener el actual grupo de jugadores que tan buen resultado está dando implica un esfuerzo importante a nivel económico. Como se ha indicado antes, el Unicaja no ha abordado el asunto de los abonos porque no tiene necesidad, así que si hay alguna variación en los precios de los carnés se estudiará más adelante.

A pesar de esta subida de la campaña anterior, los abonos del Unicaja se mantienen entre los más baratos de la Liga ACB por varios motivos. Uno de ellos es que se incluyen todos los partidos que dispute el equipo durante la temporada: Liga, Champions y todas las fases de ambas competiciones. Algunos equipos también emplean el abono único, pero no los partidos de play-off o las distintas fases de la competición europea.

Ante esta situación de gran expectación alrededor del equipo cabría preguntarse si el Carpena se ha quedado pequeño y si sería necesaria una nueva ampliación, proyecto que por cierto ya está redactado, pero que encierra una gran complejidad para ejecutarlo.