Los abonos del Unicaja: subida a la vista

El Unicaja no hará campaña de abonos un verano más. Se trata de una noticia que indica la buena salud del respaldo social que tiene ahora el equipo. La buena dinámica de las últimas tres temporadas ha permitido al club alcanzar un tope de 9.000 abonados y no superarlo para tener un margen de entradas a la venta.

El presidente del club, Antonio López Nieto, confirmó que se elevará el precio de estas localidades que se ofrecen para cada encuentro, pues hay una notable demanda y se quiere poner en valor el espectáculo que se vive en el Palacio de los Deportes en cada partido. Nieto no se refirió directamente a una subida de los abonos, pero no se descarta, pues el coste del equipo es mayor.

«No va a haber campaña de abonos como tal. No vamos a publicitar que la gente venga, porque es que hay mil personas en lista de espera. Hay mucha gente llamando al club para entrar en esa lista. Esa lista se aumentará, pero tengo que ser claro: será muy complicado que los que lleguen ahora puedan superar a los que han llegado antes, que están en esa lista de espera, porque solamente atenderemos las bajas que se produzcan. Venimos de ser uno de los abonos más baratos de la ACB, con un beneficio para nuestros abonados que no ocurre en otros lados, donde tienen todos los partidos. Hemos tenido 28 partidos aquí. Si prorrateamos, llega un momento que cuando jugamos tantos partidos, abrir el Carpena cuesta mucho dinero. Habrá un aumento lógico, entendible para los que quieran seguir. Para nosotros sería muy fácil hacer un brutal aumento cuando tenemos a 2000 en espera, que pagarían lo que sea. Pero preferimos la fidelidad al dinero, aunque tenemos que acercarnos a mercado. Lo que sí vamos a hacer son las entradas. Los que no son socios, vienen a ver al Madrid o Barça, gente de fuera de Málaga, pues viene a ver un espectáculo. No ponen una pega para ir al Movistar Arena, o los malagueños que van al Bernabéu o al Camp Nou están encantados por lo que pagan. Los que quieran venir al Carpena, yo protegiendo a los míos, tendrán que pagar un precio de mercado», detalló.

En el verano anterior, el club justificó una leve subida al precio de los abonos por el coste que tenía mantener al equipo campeón, razonamiento que tenía toda la lógica. Hay que recordar que el Unicaja cimentó la construcción del bloque de jugadores ganadores de seis títulos en que la mayoría venían de equipos de fuera de España. En términos fiscales esto es más ventajoso, pero al renovarlos el coste para el club se dobló por la normativa impositiva en España. Además, los salarios de la mayoría de profesionales son ascendentes, que es otro añadido... En definitiva, que el equipo ha sido cada temporada más caro. El dinero que se percibe por los abonos ayuda a paliar este incremento del coste de la plantilla. Como indicó el presidente cajista, no habrá campaña de abonos, así que habrá que esperar para ver cómo quedan los precios de los carnés y las entradas.

