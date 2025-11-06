La WTM marca tendencias: de la IA a viajar más allá del verano

La World Travel Market (WTM) cierra sus puertas y lo hace manteniendo su fama de ser un encuentro que marca tendencias. En las reuniones de ... los empresarios andaluces y malagueños con operadores, aerolíneas y asociaciones de viajes británicas han quedado claras dos ideas claves para el futuro de los destinos en este mercado: el turismo de Reino Unido crecerá en torno al 6% el próximo año en la Costa del Sol y los turistas ingleses se han abonado a viajar más allá de los meses de verano. El director general de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, así lo confirma en una última jornada de esta feria en las que era patente un bajón importante en la asistencia de profesionales en la zona de España, frente al bullicio en expositores de Oriente Medio, de Asia y en la parte en la que se concentran las empresas tecnológicas de esta industria. De hecho la innovación es otra de las tendencias que serán determinantes. En una cumbre tecnológica celebrada en la WTM, los expertos coincidieron, tras un animado debate, en que la inteligencia artificial no es enemiga de los viajes.

Desde la organización de este evento señalan que dos equipos de tres personas argumentaron a favor y en contra de la IA en el turismo. Stephen Joyce, de Protect Group, señaló que los viajes organizados por IA «eliminan el caos mágico y humano de estar en un lugar nuevo». Los defensores de la IA indicaron que los viajeros ya la utilizan y disfrutan, a pesar de sus errores y limitaciones. La votación a mano alzada fue abrumadoramente a favor de la tecnología. Christian Watts, de Magpie, bromeó diciendo que era «un día duro para los humanos», pero añadió que la respuesta del público probablemente reflejaba «no el estado actual de la IA, sino su futuro».

La nueva moda de los británicos de viajar fuera de la temporada alta, que va camino de consolidarse más que de ser algo pasajero, abre a destinos como Andalucía y Costa del Sol una oportunidad clave para avanzar en la gestión de la estacionalidad. Los datos del estudio de mercado de Turismo Costa del Sol señalan que para los viajes largos apuestan por septiembre, mayo, marzo y octubre, y para las escapadas de pocos días prefieren octubre, abril, mayo y septiembre. Las estadísticas constatan que suelen hacer uno de cada tipo al año.

Además, el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, avala con datos esta tendencia. La estadística de llegadas de turistas británicos a Andalucía en un desglose mes a mes hasta septiembre apunta que son abril y mayo los meses en los que más ha crecido el turismo procedente de Reino Unido en los destinos andaluces, con incrementos del 27,7% y del 17,4%, respectivamente, frente a un aumento del 5,4% que se ha registrado en agosto que es el mes por excelencia de las vacaciones. También en febrero se produjo una subida de un 13%. En este sentido, Bernal asegura que «en este mercado se está consiguiendo ya el gran objetivo que tenemos siempre. De un turismo de hace décadas que estaba solamente concentrado en los meses de verano y además no eran los meses de verano que tenemos ahora, que es desde abril prácticamente a octubre, sino que eran estrictamente los el tercer trimestre, julio, agosto y septiembre, hemos conseguido que ese efecto se capilariza por todo el año».

Además, explica que «estamos hablando de una demanda que ya es perceptible y además en niveles muy importantes de números y de ingresos desde prácticamente el mes de enero hasta diciembre. Se produce una doble desestacionalización, si me permiten decirlo así, no solamente temporal, sino también territorial, porque el turista quiere además complementar su conocimiento, su experiencia con otros territorios o directamente ya ha conocido el litoral y quiere conocer también el interior. Y eso es una gran oportunidad para pequeños y medianas localidades».

Misión cumplida

Una nueva perspectiva que contribuye a que Bernal considere que de esta WTM Andalucía se va con los derechos hechos. «Traíamos objetivos muy claros como la redistribución de flujos, conseguir que el operador británico y el resto de operadores internacionales vieran Andalucía no solamente como destinos monotemáticos, en temas de sol, playa, golf, vacacional, ocio. Queríamos que también entendieran que tenemos una potencia en turismo cultural o gastronómico, que además nos ayuda a desestacionalizar la demanda y también no solamente temporalmente, me refiero de los veranos al resto del año, sino también desde el litoral hacia el interior. Y también que la gente perciba a través de la marca esa nueva propuesta de valor que le queremos hacer al mercado en general y que vengan a conocernos por otros motivos. Por lo tanto, esos objetivos que se plantearon han sido cumplidos. Estamos muy satisfechos».

En esta misma línea, Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol, recalca que «los datos y las impresiones recogidas en Londres confirman que el mercado británico sigue siendo esencial para nosotros. La Costa del Sol mantiene su liderazgo gracias a la confianza y a la lealtad de nuestros visitantes, que valoran la seguridad, la fiabilidad y la autenticidad de la provincia». Además, añade que «seguimos compitiendo con otros destinos, pero los británicos consideran que nuestra oferta destaca por su seguridad, diversidad y se adapta muy bien a su estilo de vida».

Como tendencias que trasladan los profesionales, remarca que el segmento premium muestra un comportamiento al alza. Los operadores constatan una mayor demanda de experiencias personalizadas, alojamientos de categoría superior y actividades exclusivas. «La Costa del Sol se percibe como un destino fiable, con excelente infraestructura y un servicio de alto nivel, lo que refuerza su posición como referencia para el viajero de calidad frente a otros competidores, afirma.

Renovación intergeneracional

Apunta como otro aspecto destacado de la feria la renovación generacional entre los agentes de viaje británicos, con la incorporación de nuevos profesionales formados para vender mejor el destino. «Este relevo aporta frescura, innovación y una comprensión más amplia de las experiencias que la Costa del Sol ofrece durante todo el año», detalla para añadir que se advierte de un interés por los viajes sostenibles, temáticos y experienciales también continúa en ascenso. «Los visitantes buscan propuestas ligadas a lo local y a lo auténtico: rutas gastronómicas, actividades en la naturaleza, cultura, deporte y bienestar», asegura para concluir afirmando que «La WTM nos ha permitido constatar que los viajeros británicos quieren vivir la Costa del Sol de otra forma: desean descubrir su cultura, su interior y su gente. Continuaremos trabajando junto a los operadores para ofrecer productos más sostenibles, diversificados y de alto valor añadido, que refuercen nuestra marca y garanticen un crecimiento equilibrado del turismo». De ahí que Salado también haga un balance positivo de esta feria.

Otro elemento que se ha puesto en valor en un contexto internacional marcado por conflictos bélicos como el de Ucrania o el hasta hace poco Israel y Palestina es el de la seguridad. Un factor que se ha convertido en determinante en la elección de destinos para vacaciones y que está pasando factura a competidores como Turquía o Egipto. Tanto que los datos que aportan los expertos con cifras oficiales apuntan a que la demanda a Turquía en el Reino Unido acumula una caída del 4% hasta el pasado mes de septiembre.

Y otra consecuencia de una economía británica que no pasa por su mejor momento es que los ingleses han dejado de planificar sus viajes con antelación. Los profesionales aseguran que en la actualidad se están formalizando las reservas con unas escasas tres semanas. Nuevas formas de viajar que por ahora impulsan el turismo británico en Andalucía y Costa del Sol.