Expositor de Turquía en la WTM.

Expositor de Turquía en la WTM.

La WTM marca tendencias: de la IA a viajar más allá del verano

Los operadores avanzan en los encuentros con empresarios malagueños que la llegada de británicos a la Costa crecerá en torno al 6%, mientras que Turquía sigue en claro retroceso

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Enviada especial. Londres

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:16

La World Travel Market (WTM) cierra sus puertas y lo hace manteniendo su fama de ser un encuentro que marca tendencias. En las reuniones de ... los empresarios andaluces y malagueños con operadores, aerolíneas y asociaciones de viajes británicas han quedado claras dos ideas claves para el futuro de los destinos en este mercado: el turismo de Reino Unido crecerá en torno al 6% el próximo año en la Costa del Sol y los turistas ingleses se han abonado a viajar más allá de los meses de verano. El director general de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, así lo confirma en una última jornada de esta feria en las que era patente un bajón importante en la asistencia de profesionales en la zona de España, frente al bullicio en expositores de Oriente Medio, de Asia y en la parte en la que se concentran las empresas tecnológicas de esta industria. De hecho la innovación es otra de las tendencias que serán determinantes. En una cumbre tecnológica celebrada en la WTM, los expertos coincidieron, tras un animado debate, en que la inteligencia artificial no es enemiga de los viajes.

