La WTM de Londres insta desde hoy a reinventar los viajes en un mundo cambiante

Una de las tres grandes citas del mundo de turismo, la World Travel Market (WTM) de Londres, abre hoy sus puertas en el recinto ferial ... Excel con el propósito de reinventar los viajes ante un mundo cambiante. La propuesta está en línea con las estrategias con las que aterrizan en esta feria Andalucía, la Costa del Sol y la capital malagueña, que además de exhibir una tendencia al alza en Reino Unido quieren desplegar acciones para atraer a un turista 'premium', venderse como el lugar ideal para vivir todo tipo de experiencias más allá de los meses fuertes del verano y tirar de atractivos en auge como las compras o el enogastronómico que se convierten en complementos ideales a los reclamos fundamentales como el sol y la playa o el cultural.

Los organizadores de este gran evento apuntan a que el objetivo de reinventar los viajes en un contexto mundial en plena transformación «refleja los retos y las oportunidades actuales del sector». Y recuerdan que entre los principales ejes temáticos de la conferencia WTM se incluye la sostenibilidad en el turismo.

Avanzan que esta edición contará con más de 5.000 expositores de destinos de todo el mundo, más de 45.000 profesionales de esta industria, entre los que incluyen 5.000 compradores preseleccionados, y alrededor de 4.000 expositores en total, sumando hoteles, agencias de viaje y empresas de transporte.

Además, esta cita acogerá en su primer día, de los tres en los que se desarrolla, la mayor Cumbre de Ministros de Turismo de su historia, lo que los organizadores consideran «un hito que consolida al salón londinense como el encuentro anual más influyente para el liderazgo público del sector a escala global».

En la que es la 45 edición de la WTM aseguran que se esperan «cifras de asistencia históricas con mayor impulso de 2024, cuando se congregaron más de 50 ministros». Esta cumbre, que transcurrirá bajo el lema 'Reimaginando los modelos de inversión turística: Creando incentivos de próxima generación» pondrá el foco en una cuestión clave para gobiernos y destinos: cómo transformar los esquemas tradicionales de inversión turística para ganar resiliencia y competitividad en el largo plazo. Proponen explorar el papel de las tecnologías emergentes para abrir nuevos mercados, los mecanismos para alinear capital público y privado con las hojas de ruta nacionales de transformación económica y, especialmente, la diversificación de fuentes y vehículos de financiación con el fin de fortalecer el tejido empresarial y elevar el impacto del turismo sobre el desarrollo local. Instan a diseñar incentivos de nueva generación que activen cadenas de valor, distribuyan mejor los beneficios en los territorios y aceleren la transición hacia modelos sostenibles.

En este contexto, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, liderará la delegación andaluza que busca en esta edición de la WTM poner el foco en impulsar el negocio estableciendo nuevos acuerdos con operadores e intermediarios con los que mantendrá reuniones en un expositor propio que volverá a contar con unos 500 metros cuadrados y en el que Andalucía hará alarde de su apuesta por la innovación. Bernal explica que para facilitar los contactos y maximizar el retorno de viajeros se utilizarán diversas herramientas tecnológicas, como una aplicación que gestionará la zona de reuniones para el registro, reserva de espacios y seguimiento de profesionales. Además, se procederá a la monitorización a través de inteligencia artificial para conteos, flujos y mapas de calor, lo que facilitará una medición 360º del rendimiento de las acciones, así como se procederá a la generación también mediante IA de itinerarios personalizados. Bernal asegura que «la comunidad encamina sus objetivos al refuerzo de la conectividad aérea, la diversificación de flujos de viajeros más competitivos, el respaldo a la operación tradicional y el reposicionamiento de la marca hacia nuevos públicos».

Por su parte, el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, insiste en la importancia de reforzar la presencia del destino tras los primeros nueve meses del año en el que han llegado al aeropuerto de Málaga casi 2,5 millones de pasajeros procedentes del Reino Unido, lo que supone un 7,9% más que el pasado año en este mismo periodo.

Casi un millón de euros invierte la Costa del Sol en esta feria, en la que incluyen la participación de la provincia en la WTM con un expositor propio junto al de Andalucía, en el que también estarán presentes, y el despliegue de una campaña promocional en el corazón de Londres con innovadoras herramientas con la que esperan alcanzar cuatro millones de impactos en toda la acción. «Somos optimistas con este mercado, pero también extremadamente prudentes por el contexto internacional», señala para proponer la provincia como destino ideal para un vivir experiencias todo el año. Muy cerca, la capital malagueña busca desde un stand propio ganar turistas 'premium'.