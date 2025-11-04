Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista del expositor de Costa del Sol en la WTM ultimando los preparativos. SUR

La WTM de Londres insta desde hoy a reinventar los viajes en un mundo cambiante

Andalucía y la Costa del Sol hacen gala de crecer en Reino Unido, el principal mercado internacional y clave para el sector turístico

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Enviada especial Londres

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:23

Una de las tres grandes citas del mundo de turismo, la World Travel Market (WTM) de Londres, abre hoy sus puertas en el recinto ferial ... Excel con el propósito de reinventar los viajes ante un mundo cambiante. La propuesta está en línea con las estrategias con las que aterrizan en esta feria Andalucía, la Costa del Sol y la capital malagueña, que además de exhibir una tendencia al alza en Reino Unido quieren desplegar acciones para atraer a un turista 'premium', venderse como el lugar ideal para vivir todo tipo de experiencias más allá de los meses fuertes del verano y tirar de atractivos en auge como las compras o el enogastronómico que se convierten en complementos ideales a los reclamos fundamentales como el sol y la playa o el cultural.

