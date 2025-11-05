Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bernal durante la segunda jornada de la WTM. Ñito Salas

WTM 2025

Vueling reforzará la conectividad en Andalucía con cinco millones de asientos, la mitad en Málaga

Arturo Bernal presenta el balance de la temporada alta y los planes de esta aerolínea que conectará la Costa del Sol con catorce destinos

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Enviada especial. Londres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:45

Comenta

En una segunda jornada de la World Travel Market (WTM) de Londres con una sensación de menor afluencia de visitantes, Andalucía ha hecho gala del ... cierre de una temporada alta histórica en creación de empleo, con 531.000 trabajadores en el sector, y del paso dado con Vueling, presente en todos los aeropuertos andaluces, que permitirá reforzar la conectividad de la región. Concretamente, la compañía ha anunciado para la próxima campaña estival, que comienza en marzo y finaliza con el cambio de hora a finales de octubre, un total de cinco millones de asientos para los seis aeropuertos andaluces en los que está presente, lo que supone un crecimiento de la capacidad aérea de un 4%. Casi la mitad de esta oferta de plazas se concentra en Málaga.

