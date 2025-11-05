Vueling reforzará la conectividad en Andalucía con cinco millones de asientos, la mitad en Málaga

En una segunda jornada de la World Travel Market (WTM) de Londres con una sensación de menor afluencia de visitantes, Andalucía ha hecho gala del ... cierre de una temporada alta histórica en creación de empleo, con 531.000 trabajadores en el sector, y del paso dado con Vueling, presente en todos los aeropuertos andaluces, que permitirá reforzar la conectividad de la región. Concretamente, la compañía ha anunciado para la próxima campaña estival, que comienza en marzo y finaliza con el cambio de hora a finales de octubre, un total de cinco millones de asientos para los seis aeropuertos andaluces en los que está presente, lo que supone un crecimiento de la capacidad aérea de un 4%. Casi la mitad de esta oferta de plazas se concentra en Málaga.

Junto al consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, que insiste en la importancia de mejorar la conectividad como garantía de una evolución positiva de la industria turística, Rosaura Ferriz, directora de Asuntos Públicos de Vueling, ha desgranado la planificación de la compañía con importantes novedades para las diferentes provincias. En el caso de la Costa del Sol, donde concentra la mayor apuesta de la región, asegura que pondrá en el mercado 2,4 millones de plazas para volar desde Málaga hacia catorce destinos españoles e internacionales. Ferriz destaca, sin aportar muchos detalles porque aún se está planificando la próxima temporada, que la compañía mejorará con esta propuesta los datos del pasado año. Además, añade que aumentará las frecuencias en las conexiones internacionales con París-Orly y Londres-Gatwick, y ambas contarán con una operativa con más de tres vuelos diarios durante la próxima temporada de verano. Vueling mantendrá también las rutas hacia Bruselas y Ámsterdam. Por su parte, en el mercado doméstico, avanza que Málaga dispondrá de conexiones con Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Ibiza y Las Palmas.

Málaga tendrá conexiones con Barcelona, Bilbao, Santiago, Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Ibiza y Las Palmas

Ferriz explica que en el conjunto de Andalucía, la compañía perteneciente al grupo IAG conectará la región con 17 destinos, de los cuales doce serán nacionales y cinco internacionales. Detalla que la expansión de su red internacional desde la comunidad, con más de 110.000 plazas adicionales, un 10 % más que en 2025. «Consolidamos así nuestro papel como operador clave en la conectividad de Andalucía, reforzando la presencia en los aeropuertos de Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Jerez y Córdoba», señala.

Avión adicional

De esta forma la aerolínea incorporará un avión adicional a su base en Sevilla, que contribuirá a la creación de empleo local, y ofrecerá dos millones de asientos, cerca de un 6 % más que el verano anterior. Además, Vueling estrenará la ruta entre Sevilla y Londres-Heathrow, con un vuelo diario.

En Jerez, la aerolínea sumará dos frecuencias semanales en la ruta hacia Barcelona y añadirá tres vuelos semanales a las conexiones con Mallorca y Bilbao. Además, Vueling tendrá un avión pernoctando en Granada, que permitirá operar el primer y último horario del día, favoreciendo las conexiones con vuelos intercontinentales y el turismo de negocios. También sumará tres frecuencias semanales entre Almería y Barcelona, alcanzando una operativa de hasta un vuelo diario. Ferriz destaca que por primera vez operarán durante toda la temporada de verano de 2026 la conexión entre Córdoba y Barcelona, que tendrá dos frecuencias semanales.

Arturo Bernal pone en valor la apuesta de Vueling por el destino andaluz: «reafirma el liderazgo del modelo turístico de Andalucía basado en calidad y sostenibilidad. Con aliados como Vueling, única compañía que opera en los seis aeropuertos andaluces, consolidamos el motor económico andaluz capaz de generar empleo ganando en competitividad y oportunidades para los andaluces».

El consejero destaca del balance de la temporada baja, que ha presentado en esta jornada de la WTM, que hasta septiembre los aeropuertos de la región registraron 5,8 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 5,2 % respecto al verano anterior, con casi 40.000 vuelos».

Por su parte, el director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, afirma que «el refuerzo de nuestra operativa en Andalucía reafirma nuestra apuesta por la conectividad internacional y nacional de la región, consolidando nuestro liderazgo en el mercado doméstico».

Balance del verano

El consejero de Turismo destaca que la mejora de la conectividad ha sido clave para conseguir un verano histórico en creación de empleo en el turismo de la región, que por primera vez ha superado el medio millón de empleados hasta alcanzar los 531.000 empleos, generando un impacto económico de 9.500 millones de euros durante los meses de verano. Bernal recalca que la fortaleza del turismo andaluz ha provocado que concentre ya casi el 20% del total de empleos turísticos del país siendo la comunidad que más crece. «Lo hace, además, con mayor estabilidad, más contratos indefinidos y una tasa de temporalidad que sigue reduciéndose año tras año», precisa.

Destaca además un aumento del 8,2% en el gasto turístico, de los que 6.594 millones son de los viajeros internacionales. «Este crecimiento no solo refleja la fortaleza de la demanda, sino también la mejora de la rentabilidad y la calidad del destino. El gasto medio diario se cifra ya en 90,77 euros, un 7,15% más que en 2024».

Asimismo avanza que entre los meses de julio y septiembre, Andalucía recibió más de 13,8 millones de turistas, lo que consolida la tendencia de crecimiento estable que la región lleva registrando durante todo el año y destaca que en el conjunto de la Comunidad ha crecido el turismo nacional hasta los 9,5 millones, por lo que Andalucía se mantiene como el primer destino del mercado nacional. En cuanto al turismo internacional, cifra en 4,3 millones los visitantes extranjeros que eligieron Andalucía durante el verano, lo que representa un incremento del 5,6% respecto al año pasado. «En el caso del mercado británico no sólo se mantiene fiel a Andalucía, sino que aumenta su peso relativo, reflejando la fortaleza del destino y la confianza en su oferta al consolidarse como el principal mercado internacional», detalla.