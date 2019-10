Las viviendas turísticas prevén crecer por encima del resto de sectores turísticos La secretaria de Estado de Turismo avanza que esperan poder contar con las primeras estadísticas del alquiler vacacional antes de final de año PILAR MARTÍNEZ MÁLAGA. Sábado, 19 octubre 2019, 00:05

Cada segundo siete personas buscan una vivienda turística. El dato lo ha revelado Mireia Prieto, directora de España de Booking.com en la mesa redonda en la que los gigantes del alquiler vacacional han coincidido en que este negocio prevé crecer por encima del resto de sectores turísticos. En la última jornada del único congreso de Europa que reúne a responsables de las principales administraciones de distintos países, incluida la UE, y a los grandes operadores del alquiler vacacional, así como a empresas de tecnología, big data o de software, y a las asociaciones de esta actividad, directivos de Airbnb, de Homeaway y de Booking.com han destacado que el alquiler vacacional ya no es una moda sino un modelo de alojamiento consolidado, en auge, y más profesionalizado. De ahí el consenso general en este evento, organizado por la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), que urge poner en valor el impacto que esta actividad está teniendo en la economía.

En este sentido, en la clausura, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, avanzó que el Gobierno está trabajando para conseguir establecer una estadística sobre las viviendas turísticas como las que mensualmente se realizan de los indicadores hoteleros o de otras formas de alojamiento extrahotelero. Oliver expuso la complejidad en la obtención de datos, pero aseguró que antes de final de año esperan tener los primeros informes estadísticos. «Queremos contar con estas estadísticas de la actividad del alquiler vacacional para tener datos claros para aplicar políticas turísticas en este segmento», dijo para destacar que esta forma de alojamiento es un eslabón importante para la economía. También anunció que quieren incorporar a la Federación de Viviendas Turísticas (Fevitur) al pleno del Consejo Español de Turismo. «Las viviendas turísticas son un elemento más que contribuye al liderazgo turístico del país», recalcó, para valorar la importancia de un congreso del que dijo «es esencial para dar normalidad y profesionalización a esta oferta de alojamiento».

Sobre la creación de una normativa nacional de alquiler vacacional dijo que el Gobierno no cuenta con competencias y que para ello se precisa el consenso de todas las comunidades autónomas, algo que por ahora no existe. Oliver se mostró a favor de seguir trabajando en la creación de un registro único de viviendas turísticas como herramienta para que las comunidades puedan controlar mejor la oferta ilegal.

El presidente de AVVA, Carlos Pérez-Lanzac, aseguró que el alquiler vacacional es un sector clave para Andalucía e hizo un llamamiento a que se ponga en valor su impacto en las economías. Pérez Lanzac insistió en que esta actividad está ya en una etapa de madurez marcada porque se atenúa el crecimiento de la oferta, en una criba habitual del mercado, mientras que sigue creciendo la demanda de este alojamiento. Asimismo, el presidente de Fevitur, Tolo Gomila, dijo que la asignatura pendiente para empoderar esta actividad sigue siendo la de hacer visibles las potencialidades de la misma. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, puso el foco en la importancia de lo debatido en el congreso y en el nivel de participantes. «Hoy quedan menos dudas de que el alquiler vacacional ha venido a complementar la oferta», declaró.

Negocio en alza

Poco antes de la clausura, la responsable en España de Booking vaticinó que el cliente internacional crece a mayor ritmo que en otros sectores con unas previsiones de aumentar un 6%, apuntando además que las viviendas turísticas han conseguido incluso equilibrar el desfase que han sufrido este verano en destinos vacacionales por el auge de los mercados competidores como Turquía. «La actual situación económica genera incertidumbres que van a impactar, pero hay países emergentes que no viajaban y eso multiplica por varias decenas las posibilidades de seguir aumentando. El potencial del alquiler vacacional es tan inmenso que se equilibra el negocio pese a la emergencia de los competidores», afirmó Prieto.

En ello coincidió Carlos Lascorz, responsable de Negocio y Desarrollo de Airbnb, que «la experiencia del viajero de viviendas turísticas es cada vez más satisfactoria por la mejora de la tecnología y la profesionalización lo que favorece a que la demanda no se estanca sino que va al alza y es un efecto llamada para quienes no han usado esta forma de alojamiento. La demanda va a más. Ya no es una moda, sino que es una etapa consolidada». También advirtió de que se nota un fuerte crecimiento de españoles y también de viajes de tipo escapada, para el que antes se optaba por el hotel. Por su parte, el director general para el Sur de Europa de HomeAway, Juan Carlos Fernández, insistió en que «sigue creciendo más que el resto de sectores. Se confirma como una industria real y una actividad económica que es lo que es porque el cliente es muy fiel porque el nivel de satisfacción es muy alto».