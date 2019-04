Los viajeros que eligen apartamentos turísticos crecen un 15% en la Costa en febrero Turistas consultan en la puerta del museo horarios y el plano de la ciudad / SUR Las estancias de turistas en apartamentos, camping y casas rurales aumenta un 2,2% en Andalucía PILAR MARTÍNEZ Málaga Lunes, 1 abril 2019, 17:03

Los alojamientos no hoteleros, apartamentos turísticos, camping y casas rurales, mantuvieron en febrero el fuerte dinamismo con el que iniciaron el año. Sólo los apartamentos turísticos de la Costa recibieron la visita de 72.323 viajeros, lo que supone un incremento del 15,1%. El fuerte repunte viene dada especialmente por el incremento del 57,1% procedente de turistas españoles frente al 4% de incremento de viajeros internacionales, tal como refleja el último informe de Coyuntura Turística publicado por Turismo Costa del Sol, en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Concretamente, el destino sumó un total de 44.088 pernoctaciones de viajeros españoles y 314.498 internacionales en este tipo de alojamientos. «Estos resultados ponen de manifiesto cómo el destino continúa posicionándose como uno de los favoritos para el turismo», ha afirmado Arturo Bernal, director general de Turismo Costa del Sol. Asimismo, los viajeros que eligen alojamientos no hoteleros crecen un 17,8% en Andalucía durante el pasado mes de febrero. Los datos del INE destacan también un incremento del 2,2% de las estancias en apartamentos turísticos, camping y casas rurales de la región, frente a una caída del 2,4% registrada a nivel nacional. Y es que, según el INE, en el conjunto del país estos negocios alcanzaron los 5,6 millones de pernoctaciones en febrero, atribuyendo el descenso contabilizado en una caída de las reservas realizadas por los no residentes, que disminuyeron un 3,9% en febrero, en contraste con el aumento interanual del 2,9% de las reservas realizadas por los residentes. La estancia media se situó en 5,3 pernoctaciones por viajero. Así, a lo largo de los dos primeros meses del año, las estancias en alojamientos turísticos extrahoteleros retrocedieron un 3% respecto al mismo periodo de 2018. En Andalucía, se han registrado durante febrero un total de 864.510 estancias realizadas por 219.252 en alojamientos no hoteleros del INE. En el caso de los campings se contabilizaron 39.430 viajeros, un 32,7% más que en el mismo mes de 2018. Asimismo, se realizaron 240.872 pernoctaciones, un 4,6% menos.En cuanto a los apartamentos turísticos, sumaron en febrero 150.315 viajeros, frente a los 127.913 del mismo mes del pasado año, un 17,5% más; las estancias han subido un 1,13 por ciento, hasta las 542.756. Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron una subida del 15% en turistas, hasta los 18.844, y un aumento del 9% en las pernoctaciones, hasta las 40.916.