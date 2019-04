Urbanismo autoriza el cinco estrellas en La Equitativa pese al rechazo de la Junta El hotel de la base ya tiene licencia y el previsto en la torre está todavía en tramitación. / SUR Turismo emitió un informe desfavorable que llegó fuera de plazo a la Gerencia pero dos días antes del escrito para la concesión de la licencia JESÚS HINOJOSA Málaga Jueves, 11 abril 2019, 00:32

El hotel de cinco estrellas previsto en las primeras plantas del edificio de La Equitativa –excluida la torre, para la que existe otro proyecto hotelero independiente– ya dispone de la licencia de obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que fue concedida la semana pasada. No obstante, este permiso se ha otorgado con la existencia de un informe desfavorable de la delegación de la Consejería de Turismo respecto a la categoría prevista para este establecimiento, que está promovido por la sociedad Alameda Retail, tras la que se encuentra el grupo inversor Key International, con sede en Miami, una de las ramas de la familia madrileña Ardid-Villoslada, saga empresarial ligada desde hace décadas al negocio promotor.

Según ha podido conocer este periódico, ese informe negativo de Turismo, en el que se concluye que el proyecto incumple con la anchura mínima de pasillos exigible a un cinco estrellas, con las dimensiones mínimas de algunos dormitorios y no prevé bañera en la mitad de las habitaciones, llegó a Urbanismo el pasado 29 de marzo, por lo que lo hizo fuera de plazo. La Junta recibió el expediente el 22 de febrero y tenía 30 días para contestar. Está establecido por norma que Turismo dispone de un plazo de un mes para emitir este tipo de informes, que los ayuntamientos pueden entender como positivos si no llegan en ese periodo de tiempo.

La consejería revisará el hotel cuando esté acabado para otorgarle o no la máxima categoría

No obstante, el informe negativo de Turismo estaba listo el pasado 5 de marzo y salió de la delegación de la consejería el día 13. Sin embargo, no llegó a Urbanismo hasta el día 29, si bien dos días antes, el 27 de marzo, también fue presentado en el registro general del Ayuntamiento.

Pues bien, pese a que el viernes día 29 el informe desfavorable ya estaba en las oficinas de Urbanismo, el lunes siguiente, día 1 de abril, los técnicos de licencias emiten un escrito para conceder el permiso de obras del hotel en el que se señala que «habiendo transcurrido el plazo de un mes (...) sin que que la delegación territorial haya comunicado o notificado informe, se procede a considerar el mismo conforme con el proyecto presentado».

Fuentes consultadas por este periódico comentaron, pese a que el silencio positivo opera también para otros informes preceptivos, como es el caso de los que emite la Consejería de Cultura, Urbanismo suele esperar a la llegada de esos pronunciamientos antes de dar su aprobación al expediente urbanístico al que se encuentren vinculados. En cambio, en este caso, no ha sido así y la licencia ha sido concedida con un informe negativo de Turismo que, aunque fuera de plazo, no avala la máxima categoría para este establecimiento, que se ha proyectado con un total de 88 habitaciones y con una inversión prevista de siete millones de euros.

Esta circunstancia deja en el aire la categoría que finalmente podrá tener o no el hotel, cuya clasificación será fiscalizada, no obstante, por la Consejería de Turismo antes de la licencia de apertura, por lo que la Junta volverá a revisar entonces si cumple o no como un cinco estrellas.