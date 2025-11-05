El turismo británico supera ya en Torremolinos el millón de pernoctaciones

El turismo británico no para de crecer y de marcar nuevos hitos en Torremolinos. Así los hoteles de este municipio han superado el millón de ... pernoctaciones de viajeros procedentes del Reino Unido en los nueve primeros meses del año, explican desde el Ayuntamiento de esta localidad que está desplegando en el marco de la World Travel Market (WTM) de Londres un despliegue promocional con el objetivo de seguir ganando terreno en un emisor que es clave para el sector.

Es más, señalan que este mercado aporta cerca del 30% de la totalidad de viajeros extranjeros, con más de 200.000 visitantes el pasado año. Y detallan que en lo que va de ejercicio, los turistas ingleses han crecido a ritmo de casi un 13%. «Es la feria internacional de turismo más importante del mundo y donde el municipio desembarca para afianzar un mercado que no deja de crecer y que se constituye como el principal emisor de turistas internacionales que llegan a Torremolinos», apuntan, para recordar que los visitantes británicos alcanzaron a lo largo de todo el pasado año 1.183.018 estancias hoteleras, lo que supone el 28,44% de la totalidad de pernoctaciones generadas por los turistas extranjeros, con una estancia media en crecimiento que se situó en los 5,9 días.

Para mantener esta tendencia al alza, que se constata en datos como que hasta septiembre los visitantes del Reino Unido han superado ya los 186.000 turistas, 21.326 más que en el mismo periodo de 2024, Torremolinos trabaja en Londres con una intensa agenda de acciones y contactos con representantes de la industria turística para fidelizar a un mercado que tiene especial predilección por el municipio. Tanto que las estadísticas confirman que casi el 20% de los británicos que visitan la provincia de Málaga eligen Torremolinos.