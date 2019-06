Turespaña prevé la llegada este verano de menos alemanes, nórdicos y rusos Este organismo acaba de publicar las fichas de los 18 mercados principales, destacando la evolución al alza de los británicos, primer emisor para la Costa del Sol PILAR MARTÍNEZ Málaga Martes, 11 junio 2019, 00:37

Turespaña tiene ya las previsiones de movimiento de viajeros para este verano. Este organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó ayer las fichas con las claves y la evolución de los 18 principales mercados emisores, señalando que el número total de asientos previstos en vuelos internacionales para el trimestre de junio a agosto crece un 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Aproximadamente la mitad de los principales mercados aumentan su capacidad aérea, mientras que la otra mitad la ven disminuir.

Son de gran interés para los destinos andaluces las fichas relativas al Reino Unido, que es el primer caladero de turistas, y que mantendrá una tendencia al alza, así como las de Alemania, Francia o los Países Nórdicos, advirtiendo del retroceso en la capacidad aérea para Dinamarca, Noruega, Finlandia o Suecia, así como en las conexiones con las ciudades germanas. Tampoco remontará este verano el turismo ruso, de gran relevancia en la Costa del Sol, no tanto por su volumen de llegadas, que sigue siendo minoritario, sino por su alto nivel de gasto.

La incógnita del impacto del 'Bréxit' en el mercado británico ha quedado despejada. Desde Turespaña aseguran que hasta abril el volumen de pasajeros ingleses llegados a los aeropuertos españoles ha crecido un 4,6% y que para este verano, de junio a agosto, se prevé un aumento del 2,8% en la capacidad aérea. En este sentido, destaca que Andalucía es el tercer destino preferido para los británicos en España, con una cuota del 17%, precedida de Canarias, con un 27%, y de Baleares, con un 20%. España es en el Reino Unido el principal destino en vacaciones de sol y playa y el destino vacacional por defecto, siendo líder indiscutible tanto en verano como en invierno. Según los datos de la ONS (Office for National Statistics), España se sitúa como primer destino de los británicos cuando viajan al extranjero. Además, apunta que los británicos no perciben las vacaciones como un lujo sino como una necesidad, por lo que viajan independientemente de su situación económica, aunque ésta condiciona aspectos como el número de viajes al año y su duración. España es percibida como un destino 'beach plus' donde el sol y playa es el elemento base que se complementa con otras actividades o experiencias. Respecto a los mercados competidores, se observa una muy importante recuperación de las reservas hacia Turquía, Egipto y Túnez.

Por contra, el segundo mercado emisor para la Costa, el alemán, no atraviesa por su mejor momento. La ficha de Turespaña destaca que si bien hasta abril se constata un 7% más de pasajeros alemanes en vuelos hacia España, entre junio y agosto la capacidad aérea se reducirá en casi 12 puntos. Y eso que desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) registra en el primer cuatrimestre de este año un crecimiento en el flujo de turistas germanos del 6,5% y en el gasto del 5,2%, mientras que las pernoctaciones hoteleras registran un retroceso de 5,1%. Turespaña justifica esta tendencia a la baja en que «las preferencias sobre destinos para 2019 no manifiestan grandes cambios. El propio país, con un 30% de cuota, se sitúa como primer destino, seguido por España, Italia, Turquía, Austria, Croacia y Grecia. La coyuntura apuntada en 2018 se ha confirmado, de forma que los destinos competidores en el Mediterráneo oriental y norte de África están rápidamente recuperando la cuota de mercado pérdida en los últimos años, registrando importantes crecimientos, sobre todo en Turquía. La oferta de destinos de sol y playa a precios muy competitivos está derivando una parte importante de la demanda hacia estos destinos».

Tampoco los nórdicos, cuyas llegadas han crecido de forma exponencial en la Costa en los últimos años, muestran una tendencia positiva en el conjunto del país. De hecho, Turespaña señala un descenso en la capacidad aérea para este verano del 16% en las conexiones con Dinamarca; del 7,1% en las de Noruega; del 9,7% en Finlandia, y del 2,8% en Suecia. Tampoco Rusia mejora su capacidad aérea al reducir un 3% las plazas.

Otro de los mercados claves para la Costa y Andalucía es Francia, que elevará un 5% su capacidad aérea este verano con España, donde los destinos andaluces son los terceros preferidos por los turistas galos que visitan el país. La región concentró al 12% de los turistas y al 15% del gasto. «Para la temporada estival 2019 se prevé la consolidación de Túnez, Marruecos, Turquía y, en menor medida Egipto», señala Turespaña.