Turespaña lanza en el Reino Unido una campaña de promoción con motivo del 'Brexit' E. P. MADRID. Miércoles, 5 junio 2019, 00:21

Turespaña activó ayer en Reino Unido 'We have Spain in common', una campaña en redes sociales cuyo objetivo es fidelizar a los turistas británicos y crear un sentimiento de confianza en el destino turístico español. Con esta acción se quiere subrayar que, tanto si se es un británico 'leaver' (a favor de la salida de la UE) como un 'remainer' (a favor de quedarse en la UE), siempre se va a estar de acuerdo en una cosa: que España es el destino favorito para disfrutar de sus vacaciones. El formato publicitario elegido son vídeos breves y dinámicos adaptados a cada red social, y el canal elegido es el móvil. Se ha creado un 'microsite' en el que se podrán visualizar todos los vídeos de la campaña, además de obtener información oficial relativa al 'Brexit', con el objeto de solventar posibles dudas que puedan tener los turistas británicos que decidan viajar a España. En la misma se destaca que además de ser un destino con unas temperaturas y unas playas envidiables, ofrece también un valor añadido al turista por su cultura y su gastronomía.