Una treintena de hoteles de la Costa reabren tras hacer reformas por valor de 27 millones

PILAR MARTÍNEZ Málaga Lunes, 25 marzo 2019

La Costa del Sol comienza a estar a pleno rendimiento. La mayor parte de los establecimientos que cerraron por temporada han reabierto ya sus puertas, y el resto lo hará a lo largo de esta semana. El objetivo es que la oferta hotelera esté al cien por cien en el inicio de abril, recortando así el periodo habitual de cierre. Un claro gesto de que se avanza en la lucha contra la estacionalidad. Además, la Costa luce más que el pasado año y es que sigue imparable el ritmo de inversión en la mejora y modernización de la oferta hotelera. Un total de 31 establecimientos, con más de 9.000 plazas, han aprovechado el invierno para realizar reformas en las que han invertido más de 27,3 millones de euros, de ellos 175.000 se ha centrado en la renovación de apartamentos turísticos, según los datos facilitados por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). El presidente de este colectivo, Luis Callejón Suñé, destacó que desde 2015 el sector ha realizado una fuerte apuesta por su modernización, en la que desde entonces han invertido más de 162 millones de euros, no sólo en mejorar la estética de los edificios y las habitaciones, sino también en la incorporación de sistemas de ahorro energético, de consumo sostenible, de la mejora de la accesibilidad y de la implantación de nuevas tecnologías. «El sector está concienciado de que este es el camino. Ahora son las administraciones las que tienen también que mentalizarse que hay que potenciar el invierno y que la Costa es en temporada baja un destino de sol y playa sin competencia y de referencia internacional. No es normal que con estas semanas de altas temperaturas las playas no estén dotadas de servicios y que estén llenas de viajeros tumbados en la arena porque no hay hamacas», dijo Callejón.

La mayor inversión

Aehcos señala el invierno de 2016-17 como en el que los empresarios realizaron la mayor inversión, con más de 66 millones de euros. Un desembolso constante que se aprecia en la imagen de los principales destinos turísticos y que han permitido adaptar hoteles emblemáticos a las últimas necesidades. Es el caso del Meliá Costa del Sol que luce una fachada moderna y que ha conseguido sumar a la oferta nocturna una terraza de 1.200 metros cuadrados y otra, en cuestión de meses, de 1.400 metros con servicios 'premium' para sus clientes más exclusivos. «Este invierno hemos realizado la reforma de la segunda torre que conforma el establecimiento. Ya tenemos abiertas el 50% de las habitaciones y el 75% de la fachada ya está terminada. Para mediados de mayo habremos finalizado la reforma integral del hotel, con sus 540 habitaciones, y la implantación de tecnología de vanguardia. Tenemos tres certificados de sostenibilidad energética y somos en Tripadvisor el sello de 'Green Leader Platinum'», dijo Carlos Franco, director del hotel. También en Torremolinos, la cadena MS ha terminado esta temporada baja las obras para modernizar el hotel Aguamarina y convertirlo en un cuatro estrellas superior en el que todas las habitaciones se han convertido en suites y junior suites. Con una inversión de casi cuatro millones de euros, el hotel ha transformado desde la fachada hasta las piscinas y el spa y ha se sumado al 'boom' de las terrazas, con una oferta nocturna que además contará con un acceso directo desde la calle. Así lo explicó el presidente de la cadena MS, Miguel Sánchez. «Ha quedado un establecimiento único, dotado sólo de suites y que ya está a pleno rendimiento. Recién abierto, pero con una ocupación excelente», precisó. En este sentido, coincidió en que «el invierno adquiere cada año más protagonismo. Se está recortando la estacionalidad. Muchos de los hoteles que cerraron por temporada han adelantado la apertura a febrero cuando hace unos años se esperaba hasta la llegada de la Semana Santa», precisó, para constatar que el invierno ha comenzado con fuerza pero que los ayuntamientos tienen que hacer una labor importante en ornamentación, limpieza y servicios de playas en temporada baja. «No se puede bajar la guardia en invierno porque ya el año pasado fue el periodo donde se consiguió un mayor crecimiento», declaró.

El sector empieza a estar centrado en la Semana Santa para la que, a tenor del ritmo de las ventas, esperan que será mejor que la pasada y una buena antesala del verano. «Las reservas van mejor que el pasado año. Si el tiempo acompaña habrá unas ocupaciones excelentes», afirmó Sánchez. A lo que Callejón añadió que en los buenos resultados de la temporada ha sido clave el dinamismo del turista español y que este cliente es fundamental para la Semana Santa. «Es el pistoletazo de salida y confiamos en que vaya bien. El hecho de que se celebre a mediados de abril contribuirá a superar los datos de la pasada», apuntó el presidente de los hoteleros que recalcó el mensaje de que «la Costa tiene que hacerse fuerte en invierno. Tenemos que creérnoslo».