El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga

A partir de este miércoles, día 12, todos los pasajeros que tengan previsto viajar con la compañía de bajo coste Ryanair deberán estar preparados para ... el cambio que ha establecido para avanzar hacia una digitalización total. La aerolínea irlandesa, que es la que más pasajeros mueve en el aeropuerto de Málaga, ha anunciado que pasará a tarjetas de embarque 100 % digitales a partir de dicha fecha. Es decir, que los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque en papel, sino que deberán usar la tarjeta de embarque digital generada en su aplicación 'myRyanair' durante el 'check-in' para embarcar. De esta forma, los tradicionales billetes impresos, que durante años han sido un elemento indispensable de cualquier viaje, pasarán a la historia en breve.

Dara Brady, CMO de Ryanair, explica que «ya más del 80% de los pasajeros utiliza tarjetas de embarque digitales y, por tanto, no se verá afectado por este cambio progresivo, recordamos al reducido número de pasajeros que aún imprimen tarjetas de embarque que descarguen la app 'myRyanair' antes de que se aplique el paso a tarjetas 100% digitales a partir del miércoles, 12 de noviembre».

Brady señala que «pasar a un sistema totalmente digital supone una experiencia más rápida, inteligente y sostenible para los pasajeros, además de ofrecer un acceso más sencillo a una serie de funciones innovadoras en la app, como 'Pide desde tu asiento', información de vuelo en tiempo real y actualizaciones directas durante incidencias. Esperamos ofrecer una experiencia de viaje mejorada al 100% de nuestros clientes, agilizada a través de nuestra app 'myRyanair', líder en su categoría».

Cabe recordar que la compañía ha incrementado su oferta aérea un 7% durante la temporada de invierno, en la que tendrá quince aviones basados en el aeropuerto de Málaga, en el que concentra casi el 30% del total de pasajeros. Además, en esta temporada baja ha añadido nueve rutas para el invierno, de las que dos son 100% nuevas: Pardubice, en República Checa, y Bratislava (Eslovaquia), lo que supone una apuesta por destinos emergentes de Europa del Este. Las otras siete: Ostrava y Brno (también en Chequia); Lübeck y Münster (Alemania); Estocolmo Västeras (Suecia); Teesside (Inglaterra); y Varsovia (Polonia) son conexiones que sólo se ofrecían en verano, y que ahora lo harán también en la temporada invernal.