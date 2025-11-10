Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mostradores de facturación de Ryanair en el aeropuerto de Málaga. Marilú Báez

El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga

La aerolínea que más pasajeros mueve en la Costa del Sol comienza a aplicar este miércoles un paso clave para ser 100% digitales

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:46

A partir de este miércoles, día 12, todos los pasajeros que tengan previsto viajar con la compañía de bajo coste Ryanair deberán estar preparados para ... el cambio que ha establecido para avanzar hacia una digitalización total. La aerolínea irlandesa, que es la que más pasajeros mueve en el aeropuerto de Málaga, ha anunciado que pasará a tarjetas de embarque 100 % digitales a partir de dicha fecha. Es decir, que los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque en papel, sino que deberán usar la tarjeta de embarque digital generada en su aplicación 'myRyanair' durante el 'check-in' para embarcar. De esta forma, los tradicionales billetes impresos, que durante años han sido un elemento indispensable de cualquier viaje, pasarán a la historia en breve.

