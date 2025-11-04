Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Promoción de Torremolinos en Londres con motivo de la WTM. SUR

Torremolinos advierte de que «el Paraíso ya está en Londres»

El Ayuntamiento activa una campaña en 25 taxis de Londres con la que esperan lograr siete millones de impactos

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Enviada especial Londres

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:22

En las calles de la capital londinense ya circulan taxis en los que Torremolinos deja claro que «el Paraíso ya está en Londres». Se trata ... de las primeras acciones promocionales de esta localidad turística con motivo de la celebración de la World Travel Market (WTM), en la que el destino estará presente en el stand de Costa del Sol donde llevarán a acabo contactos con operadores para reforzar la marca en el que es su principal mercado emisor. Desde el Ayuntamiento de Torremolinos aseguran que la campaña pretende lograr más de siete millones de impactos. La acción, que se lleva a cabo en 25 taxis, se desarrollará hasta el próximo día 28.

