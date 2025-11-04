Torremolinos advierte de que «el Paraíso ya está en Londres»

En las calles de la capital londinense ya circulan taxis en los que Torremolinos deja claro que «el Paraíso ya está en Londres». Se trata ... de las primeras acciones promocionales de esta localidad turística con motivo de la celebración de la World Travel Market (WTM), en la que el destino estará presente en el stand de Costa del Sol donde llevarán a acabo contactos con operadores para reforzar la marca en el que es su principal mercado emisor. Desde el Ayuntamiento de Torremolinos aseguran que la campaña pretende lograr más de siete millones de impactos. La acción, que se lleva a cabo en 25 taxis, se desarrollará hasta el próximo día 28.

Además, el municipio presentará un vídeo promocional que recoge, en tono de humor, la impronta que deja Torremolinos en el viajero y la complicidad que ha forjado durante décadas con estos turistas. El protagonista es Jimmy, un británico que lleva viviendo en este municipio desde pequeño, y que es Daniel Edfford, locutor freelance con más de 5.000 seguidores en Tik Tok, artista de doblaje, DJ y escritor.

Desde el Ayuntamiento de Torremolinos explican que «Jimmy muestra los lugares más emblemáticos e identificativos de la ciudad como sus playas, la calle San Miguel, la Plaza Pablo Ruiz Picasso o la recién construida Plaza Vicente Aleixandre; los edificios que la identifican como la Torre Pimentel, sus iglesias o la Casa de los Navajas; los lugares de ocio como tablaos flamencos, establecimientos con música en directo o el parque acuático; la gastronomía típica como los espetos, la paella o el pescaíto frito; nuestras tradiciones como la Semana Santa, Romería o feria; y costumbres como las distintas formas de servir el café, el desayunar churros o palabras propias de la forma de hablar que nos caracteriza».