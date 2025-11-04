Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La edición de hoy del periódico económico londinense City A.M., que se distribuye en los principales centros de transporte de cercanías de la ciudad, contiene un ejemplar del suplemento turístico especial SUR in English. Ñito Salas
World Travel Market 2025

SUR in English lleva el sol a Londres en la jornada inaugural de la World Travel Market

La edición de este martes del periódico económico 'City A.M.', distribuida en los principales puntos de acceso a la ciudad, contiene un ejemplar del suplemento turístico de este periódico sobre el sur de España, publicado con motivo de la celebración anual del evento en el centro Excel

Rachel Haynes

Londres

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

Los viajeros que se dirigían al trabajo en el centro de Londres este martes por la mañana encontraron un rayo de sol en su periódico ... matutino. La edición de este martes del periódico económico gratuito 'City A.M.', distribuido en los principales centros de transporte de cercanías a la ciudad, contenía un ejemplar del suplemento turístico especial SUR in English, publicado con motivo de la feria anual de turismo World Travel Market en el centro Excel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  8. 8 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  10. 10 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur SUR in English lleva el sol a Londres en la jornada inaugural de la World Travel Market

SUR in English lleva el sol a Londres en la jornada inaugural de la World Travel Market