SUR in English lleva el sol a Londres en la jornada inaugural de la World Travel Market

Los viajeros que se dirigían al trabajo en el centro de Londres este martes por la mañana encontraron un rayo de sol en su periódico ... matutino. La edición de este martes del periódico económico gratuito 'City A.M.', distribuido en los principales centros de transporte de cercanías a la ciudad, contenía un ejemplar del suplemento turístico especial SUR in English, publicado con motivo de la feria anual de turismo World Travel Market en el centro Excel.

Además de las noticias habituales sobre negocios y finanzas, los pasajeros recibieron información y fotografías que ilustran los encantos del sur de España, con el fin de inspirarles para sus próximas vacaciones.

SUR in English no sólo llevó la Costa del Sol a los viajeros esta mañana de martes, sino también a los visitantes de Londres. Allyson Donato Jernigan y Wade Jernigan se encuentran en Londres visitando a su hija y estaban entre los primeros lectores que recogieron sus ejemplares de 'City A.M'. Su próximo viaje probablemente sería posiblemente a España, según detallaron tras ojear el suplemento.

La Costa del Sol, Málaga capital, Granada, Almería y Córdoba son algunos de los destinos que se proponen y en donde disfrutar desde las tradicionales vacaciones junto al mar hasta las escapadas urbanas. El suplemento también incluye nuevas sugerencias, como unas vacaciones en bicicleta para disfrutar de la belleza de la provincia de Málaga, e ideas tradicionales, como una escapada andaluza para jugar al golf. De hecho, sean cuales sean los gustos de los viajeros que se han hecho con el suplemento de este martes, habrán encontrado una idea de vacaciones a su medida en el sur de España.

World Travel Market

Mientras tanto, un nutrido contingente de delegados de empresas del sector turístico y de autoridades locales se encuentra ya en Londres, en el centro Excel, con motivo de la World Travel Market. Aquí esperan negociar con touroperadores y agencias de viajes para asegurarse turistas británicos para el año que viene.

La Costa del Sol es ya un destino favorito, pero el trabajo de los profesionales de la World Travel Market desempeña un papel fundamental para mantener el número de visitantes. Por delante hay tres días cruciales para la industria del turismo en Andalucía en una de las ferias de viajes más importantes del mundo. Y la delegación andaluza no carece de competencia. En Londres están representados todos los destinos turísticos del mundo, desde los países europeos vecinos hasta los centros turísticos de Oriente Próximo, África, América y Australasia, para seducir a los turistas británicos durante los tres días que dura la World Travel Market.